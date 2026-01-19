HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Las "versiones chinas" de Jerí y la audiencia contra Delia Espinoza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Melissa Klug solicita a las autoridades que actúen de oficio y detengan a Bryan Torres tras video de agresión contra Samahara Lobatón: Él la pone en mi contra

Melissa Klug expresó su preocupación por la seguridad e integridad física de sus nietos. Asimismo, aseguró que Bryan Torres le ha arrebatado toda su fuerza y luz a Samahara Lobatón.

Melissa Klug teme que Bryan Torres se fugue del país Foto: Composición LR
Melissa Klug teme que Bryan Torres se fugue del país Foto: Composición LR | Captura de ATV

Melissa Klug, visiblemente afectada, solicitó a las autoridades que impidan la fuga de Bryan Torres del país y aseguró que no descansará "hasta que se haga justicia" por la agresión que sufrió su hija, Samahara Lobatón, a manos del cantante de salsa. Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que desconocía por completo la situación de violencia familiar que vivía su hija.

En declaraciones para un conocido medio local, la empresaria aseguró que Samahara "está sometida", sufre de codependencia emocional y que le tiene miedo a Torres. Agregó que el integrante de Barrio Fino la pone en su contra y, aunque su hija le prometió que no volvería con él, no confía en sus palabras: "Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos". 

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Bryan Torres agredió a Samahara Lobatón dentro de su vivienda, expuso Rodrigo González: "Sabe cómo agredir sin dejar rastro"

lr.pe

Melissa Klug teme por la seguridad de sus nietos

En el programa 'Día D', Klug expresó su preocupación por la seguridad e integridad física de sus nietos. "Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi hija y a mis nietos". Por eso, no descansará hasta que se haga justicia. "No me quedaré de brazos cruzados ni esperaré a sacar en un ataúd a mi hija", sentenció. 

También cuestionó la aparente inacción de las autoridades, pese a la existencia de un video que muestra la agresión. "Ha estado el viernes y el sábado cantando de lo más normal. No hay ninguna medida, ninguna detección preliminar", lamentó. Además, expresó su temor ante una posible fuga de Bryan Torres: "Lo que yo tengo entendido es que él se quiere ir del país". 

PUEDES VER: Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: 'Es un ser despiadado'

lr.pe

Melissa Klug: Bryan Torres representa un peligro para toda mujer

La empresaria afirmó que Bryan Torres cuenta con antecedentes por agresión. "(Él) tiene una denuncia por agresión contra una persona mayor. Bryan es un peligro para todo mujer", enfatizó. 

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes. "Le pido, por favor, a la Fiscalía y al Ministerio de la Mujer que actúen de oficio". Según Klug, su hija está en un estado de negación y no lo denunciará, pero existen pruebas. "(Samahara) está en un círculo donde solo lo escucha a él.  Yo la veo mal, la veo destrozada. Parece que Bryan le quitó toda su fuerza y luz", concluyó. 

Notas relacionadas
Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

Bryan Torres cierra su cuenta de Instagram tras agredir a Samahara Lobatón

LEER MÁS
Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

Melissa Klug revela que Samahara Lobatón se negó a aceptar la ayuda de su padre, Abel Lobatón: "Lo manda a volar"

LEER MÁS
Melissa Klug dedica sentido mensaje a Samahara Lobatón y le pide reflexionar tras ser víctima de agresión: “No está sola”

Melissa Klug dedica sentido mensaje a Samahara Lobatón y le pide reflexionar tras ser víctima de agresión: “No está sola”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

Anahí de Cárdenas ironiza tras ser excluida de 'La Casita' de Bad Bunny: "A Pía Copello la han invitado y ella es mayor que yo"

LEER MÁS
Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

Natalie Vértiz lanza fuerte mensaje contra estudiante que ofendió a influencer durante concierto de Bad Bunny: “Qué rabia tengo”

LEER MÁS
Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

LEER MÁS
Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Precio de combustibles HOY 19 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Espectáculos

Integrante de Armonía 10 de Walther Lozada relata cómo vivió el atentado que sufrió la orquesta en Trujillo: “Se sintió la explosión fuertísima”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras atentado en Trujillo: Que el Gobierno tome acciones inmediatas

Vania Bludau confiesa que tuvo la ilusión de bailar con Bad Bunny en ‘La Casita’: “Será para la próxima”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025