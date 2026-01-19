Melissa Klug, visiblemente afectada, solicitó a las autoridades que impidan la fuga de Bryan Torres del país y aseguró que no descansará "hasta que se haga justicia" por la agresión que sufrió su hija, Samahara Lobatón, a manos del cantante de salsa. Asimismo, la 'Blanca de Chucuito' afirmó que desconocía por completo la situación de violencia familiar que vivía su hija.

En declaraciones para un conocido medio local, la empresaria aseguró que Samahara "está sometida", sufre de codependencia emocional y que le tiene miedo a Torres. Agregó que el integrante de Barrio Fino la pone en su contra y, aunque su hija le prometió que no volvería con él, no confía en sus palabras: "Necesita ayuda urgente, y mientras esté con ese sujeto, todos los que quieran ayudarla serán sus enemigos".

Melissa Klug teme por la seguridad de sus nietos

En el programa 'Día D', Klug expresó su preocupación por la seguridad e integridad física de sus nietos. "Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi hija y a mis nietos". Por eso, no descansará hasta que se haga justicia. "No me quedaré de brazos cruzados ni esperaré a sacar en un ataúd a mi hija", sentenció.

También cuestionó la aparente inacción de las autoridades, pese a la existencia de un video que muestra la agresión. "Ha estado el viernes y el sábado cantando de lo más normal. No hay ninguna medida, ninguna detección preliminar", lamentó. Además, expresó su temor ante una posible fuga de Bryan Torres: "Lo que yo tengo entendido es que él se quiere ir del país".

Melissa Klug: Bryan Torres representa un peligro para toda mujer

La empresaria afirmó que Bryan Torres cuenta con antecedentes por agresión. "(Él) tiene una denuncia por agresión contra una persona mayor. Bryan es un peligro para todo mujer", enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes. "Le pido, por favor, a la Fiscalía y al Ministerio de la Mujer que actúen de oficio". Según Klug, su hija está en un estado de negación y no lo denunciará, pero existen pruebas. "(Samahara) está en un círculo donde solo lo escucha a él. Yo la veo mal, la veo destrozada. Parece que Bryan le quitó toda su fuerza y luz", concluyó.