Melissa Klug aseguró que la resolución judicial que la obliga a pagar 300.000 dólares a Jefferson Farfán no es definitiva para ella. La empresaria señaló que apeló la sentencia y que el proceso continuará en la Corte Suprema, confiando en que la justicia revisará la situación y analizará los antecedentes del acuerdo incumplido.

El fallo original determinó que la ‘Blanca de Chucuito’ debía indemnizar a Jefferson Farfán por presunta vulneración de un acuerdo de confidencialidad relacionado con su relación pasada. "Él está saltando en un pie, pero ya apelé, me voy a la Corte Suprema para que vean la desfachatez por la que me han denunciado. Que siga celebrando, él sigue con sus juicios contra mí. Me imagino que (el abogado) le dirá enjuíciala y cóbrate, o qué estará pasando por su cabeza", recalcó la empresaria para Trome.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Jefferson Farfán recibió sentencia a su favor por incumplimiento de acuerdo

Como se recuerda, la resolución otorgó a Jefferson Farfán la penalidad de 300.000 dólares debido a que se determinó que Melissa Klug habría revelado información confidencial acordada previamente entre ambos. Esta decisión confirmó lo dictaminado en instancias anteriores y deja constancia de la obligación económica de la empresaria hacia el exfutbolista.

Rodrigo González informó en televisión parte del contenido de la sentencia: “Se dispone, a requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de… ¡300.000 dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa”.

Melissa Klug cuestiona acciones de Jefferson Farfán y su equipo

La empresaria afirmó que no fue la responsable de la filtración de información y que tanto Jefferson como su madre y el abogado participaron en entrevistas que expusieron detalles del acuerdo. Klug indicó que los canales de televisión sirvieron de plataforma para revelar información que debía permanecer privada según lo pactado.

"Él lo violó, él y su abogado, el acuerdo era no hablar ni ventilar lo que vivimos en pareja y que los abogados no podían hablar de los acuerdos. Su abogado y la mamá se sentaron en todos los canales a hablar justamente de los acuerdos", sostuvo.