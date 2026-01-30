Melissa Klug atraviesa una etapa marcada por la denuncia contra Bryan Torres por agredir a su hija, Samahara Lobatón. En medio de esa delicada situación, se dio a conocer que la empresaria perdió un juicio en última instancia contra Jefferson Farfán por violar un acuerdo de confidencialidad. Así lo reveló este 29 de enero el programa de televisión 'Amor y Fuego', donde se mencionó que deberá pagarle $300.000 a su expareja, con quien tuvo dos hijos durante su relación de más de 10 años.

En ese contexto, la popular 'Blanca de Chucuito' retomó sus actividades en redes sociales, donde no solo se encuentra cumpliendo activamente con contratos publicitarios, sino que también publicó una profunda reflexión sobre la fe y las batallas personales.

Melissa Klug y la reflexión que publicó tras perder juicio contra Jefferson Farfán

Tras conocerse que perdió el juicio contra Jefferson Farfán, Melissa Klug repostó un mensaje de fe y esperanza, el cual invita a pensar que las batallas de hoy tienen un propósito divino en la vida de las personas. "Llegará el día en donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá: 'Viste, esto es lo que tenía para ti, disfrútalo'. Nunca dejes de confiar", se puede leer en la publicación.

La reflexión de la empresaria estuvo acompañada por un fragmento de 'Hermoso momento', una canción cristiana que habla de la transformación personal y la conexión con la fe, incluso en los momentos más difíciles. "Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba. Te llevaste mi tristeza; me cambió la vida entera", se escucha en el verso. Aunque no mencionó directamente el veredicto judicial ni el caso de Samahara, el momento elegido por Klug para difundir este mensaje no pasó desapercibido.

Melissa Klug deberá pagarle $300.000 a Jefferson Farfán, según 'Amor y Fuego'

De acuerdo con Rodrigo González 'Peluchín', conductor de 'Amor y Fuego', Melissa Klug deberá pagarle $300.000 a Jefferson Farfán. El conductor quedó sorprendido al leer la suma que la 'Foquita' exigió a su expareja, a quien demandó por no respetar un acuerdo privado que firmaron tras el final de su larga relación.

"Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha violado, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo. Hay que tener cuidado con lo que uno firma", manifestó el presentador durante el espacio que comparte con Gigi Mitre en Willax.