Obtener una vacante en colegios públicos suele ser una tarea demandante en este periodo del año. Si hasta el momento no ha logrado acceder a uno de estos cupos, no se preocupe porque el Ministerio de Educación (Minedu) ha habilitado una fase complementaria del proceso de matrícula digital 2026, precisamente, para aquellos que aún no consiguen asegurar un lugar en una escuela.

A partir de este 23 de febrero, usted puede presentar una nueva solicitud en instituciones educativas que aún no han cubierto sus plazas. El proceso es totalmente gratuito y se realiza a través de la plataforma oficial que el Minedu ha dispuesto para este trámite. A continuación, se lo explicamos.

Pasos para el registro

Para realizar su matrícula digital en esta nueva etapa, debe seguir el siguiente procedimiento compuesto por cuatro acciones concretas:

Registro de usuario: Ingrese a matriculadigital.pe. El padre de familia o apoderado debe crear una cuenta usando su DNI o carné de extranjería

Ingrese a matriculadigital.pe. El padre de familia o apoderado debe crear una cuenta usando su DNI o carné de extranjería Datos del estudiante: Complete la ficha solicitada con la información del menor y el grado correspondiente (inicial, primaria o secundaria)

Complete la ficha solicitada con la información del menor y el grado correspondiente (inicial, primaria o secundaria) Priorice su colegio: Seleccione hasta tres opciones de instituciones educativas. Se le recomienda elegir aquellas cercanas a su hogar o centro de trabajo.

Seleccione hasta tres opciones de instituciones educativas. Se le recomienda elegir aquellas cercanas a su hogar o centro de trabajo. Carga de documentos: Sube las fotos o archivos PDF legibles del DNI del menor y del solicitante.

Una vez culmine este proceso, solo debe esperar el resultado de su inscripción, el cual aparecerá en los siguientes días. En caso de que haya presentado dificultades técnicas para hacerlo, el Minedu permite que pueda acercarse al colegio de su interés a realizar las consultas respectivas.

Revisa los resultados

Para saber si su solicitud de inscripción fue aprobada, debe ingresar a la misma plataforma del Minedu en la que realizó el pedido y revisar la información. Una opción es que le aparezca el mensaje "vacante asignada", lo que significa que el estudiante obtuvo un cupo y debe completar el proceso de matrícula. La otra posibilidad es que el sistema indique que "no alcanzó vacante". En ese caso, se recomienda revisar si el menor postuló a otras escuelas dentro del mismo proceso.

Cabe recordar que, según el sector, la asignación de vacantes no depende del orden de inscripción, sino de criterios de prioridad como la existencia de hermanos matriculados en la institución, la condición de discapacidad del estudiante o la cercanía del domicilio al colegio seleccionado.

