La situación entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón se ha tornado cada vez más tensa. En una reciente entrevista concedida al programa 'Amor y fuego', la empresaria expresó su preocupación por el distanciamiento total con su hija, quien habría decidido bloquear a toda su familia en redes sociales luego de la denuncia interpuesta por Klug contra el cantante Bryan Torres. La medida fue solicitada tras un presunto caso de agresión física ocurrido en diciembre de 2023.

La ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en responsabilizar a Bryan Torres de influenciar negativamente en Samahara Lobatón, afirmando que el salsero la ha manipulado al punto de aislarla completamente de su círculo familiar. “Mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable. Todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos”, declaró Klug con visible indignación.

Samahara Lobatón bloqueó de redes a toda su familia

Según Melissa Klug, actualmente todos los miembros de la familia Lobatón se encuentran bloqueados por Samahara en plataformas como Instagram y WhatsApp. Esta situación habría escalado tras la denuncia pública de la empresaria contra Bryan Torres, a quien acusa de haber atentado contra la integridad de su hija.

“Estamos todos bloqueados. Para ella, nosotros le quitamos la paz, cuando en realidad solo queremos ayudarla. Dice que por nuestra culpa le quieren quitar a sus hijos, que le hacemos gastar dinero…”, comentó Melissa en la entrevista televisiva.

El distanciamiento con su familia ha generado preocupación en el entorno cercano de la influencer, especialmente porque en apariciones anteriores, como en el programa de la 'Chola Chabuca', la misma Samahara había admitido que debía alejarse de Bryan Torres, a quien señaló como la persona que más afectaba su estabilidad emocional.

Melissa Klug habla sobre chats de Samahara Lobatón en su contra

Pese a los comentarios y mensajes recientes difundidos por Samahara Lobatón, en los que acusa a su madre de “hacer show” tras la denuncia a Bryan Torres, Melissa Klug se mantiene firme en su postura. La empresaria aclaró que no se siente afectada por lo que diga su hija en este momento, ya que está convencida de que no es ella quien habla, sino alguien profundamente influenciado.

“Lo que diga ahorita no me afecta. Yo lo único que quiero es que ese hombre vaya preso para que mi hija pueda curarse. Estoy segura de que una vez él esté lejos, ella va a recapacitar y mis nietos van a estar bien”, sentenció Klug, dejando claro que su preocupación principal sigue siendo el bienestar emocional y físico de Samahara Lobatón y de los menores que tiene a su cargo.