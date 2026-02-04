HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jesús Barco confirma su reconciliación con Melissa Klug con tierno mensaje por sus 42 años: "Solo decirte que te amo"

El futbolista celebró el cumpleaños de Melissa Klug y le dedicó un mensaje de amor a la empresaria, confirmando su reconciliación con la madre de su hija.

Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/Instagram
Melissa Klug y Jesús Barco tienen una hija. Foto: composición LR/Instagram

Melissa Klug celebró sus 42 años con una fiesta privada rodeada de su familia y amigos más cercanos, pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que le dedicó Jesús Barco. El futbolista utilizó sus redes sociales para saludar públicamente a la empresaria y, con un tierno mensaje, confirmó que retomó su relación. “Feliz cumpleaños, mi amor, solo decirte que te amo mucho”, escribió en su cuenta de Instagram.

El gesto sorprendió a muchos, ya que semanas atrás la 'Blanca de Chucuito' había declarado que seguía separada del padre de su última hija, aunque admitió que lo habían intentado. Incluso señaló que no descartaba una futura reconciliación si se daban ciertos cambios. "Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios…”, declaró para Trome.

Mensaje de Jesús Barco. Foto: Instagram

Mensaje de Jesús Barco. Foto: Instagram

El futbolista reapareció en redes sociales con una romántica publicación, en la que expresó su admiración y apoyo incondicional por la madre de su hija. “Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que en todo lo que hagas te vaya bien. Estoy orgulloso de ti por cómo eres en todo momento… todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti”, escribió.

La madre de Samahara Lobatón respondió la dedicatoria del futbolista agradeciendo su apoyo incondicional. “Gracias, mi amor, por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca; te amo y amo la familia que formamos”.

Hijos de Melissa Klug le dedican emotivos mensajes

Los hijos de Melissa Klug también tuvieron un rol especial en esta fecha. A través de redes sociales, varios de ellos compartieron mensajes resaltando su amor y admiración por su madre. Gianella Klug le dedicó una extensa publicación donde la describió como una madre “incondicional, fuerte y guerrera”, agradeciéndole por protegerlos y luchar día a día por su familia.

Adriano Farfán también se sumó a los saludos con un breve mensaje: “Feliz cumple, ma. Te amo mucho y te mereces todo”. Incluso Samara Lobatón, con quien se había rumoreado un distanciamiento, le envió palabras de cariño: “Feliz cumpleaños, mamita linda, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre”.

