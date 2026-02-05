Pamela López vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras la denuncia interpuesta por su exmejor amiga, Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas luego de la difusión de un audio vinculado a Christian Cueva. La empresaria no solo rechazó las acusaciones, sino que también deslizó que el futbolista estaría involucrado en la acción legal en su contra.

En medio de esta controversia, López decidió pronunciarse públicamente y apuntó directamente a su antigua confidente y al entorno que la respalda. Según sostuvo, existen elementos que la llevan a creer que la denuncia no responde a un hecho aislado, sino a una estrategia con un fin mayor.

Pamela López cuestiona la denuncia y anuncia acciones legales contra su examiga

En declaraciones brindadas al programa 'Arriba mi gente', Pamela López confirmó que tomará medidas legales contra Selene Cucat. La empresaria sostuvo que su nombre estaría siendo utilizado con intereses personales y dejó en claro que la relación de amistad terminó hace más de un año. Además, indicó que su examiga se sentiría respaldada por el Estudio Villaverde, el mismo bufete que representa legalmente a Christian Cueva, situación que reforzaría sus sospechas sobre una posible coordinación.

"Yo voy actuar legalmente con ella porque ella está tomando mi nombre con muchos motivos. Yo de esa persona no tengo nada bueno que hablar, no es mi amiga hace más de un año. ¿Cuál es su intención? Pregúntense. Veo que ahora se siente respaldada por esos abogados que muy ligeramente dan a entender que soy yo la que está detrás", expresó López.

Pamela López apunta a Christian Cueva estar detrás de la demanda en su contra

Al ser consultada sobre la presunta participación de Christian Cueva en la denuncia, Pamela López no dudó en responder de forma contundente. Para la empresaria, el futbolista sí tendría un rol directo en el proceso iniciado por su exconfidente.

En esa misma línea, López aseguró que el verdadero objetivo sería arrebatarle la tenencia de sus hijos, pese a que, según afirmó, el jugador no mantiene contacto frecuente con ellos ni cumple un rol activo en su crianza. "No creo, estoy completamente segura que su objetivo final, tal como lo dice en el audio, es quitarme a mis hijos. ¿Para qué? ¿Cómo puede pedir la tenencia compartida, intentar quitarme a mis hijos, cuando ni siquiera los ve y los llama?", aseveró.

¿Por qué denunciaron a Pamela López?

La denuncia presentada por Selene Cucat se sustenta en un presunto mensaje de voz que habría recibido por parte de Pamela López. En el material difundido en redes sociales y medios locales se escucha un lenguaje agresivo, además de referencias directas a Christian Cueva.

El audio fue compartido desde las plataformas digitales del actual jugador de Juan Pablo II y se convirtió en el eje central del conflicto legal entre ambas mujeres. "Selene, perra de m***, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar pis... Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una b***** y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal", se escuchó en el material difundido.