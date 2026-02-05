HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

José Domingo Pérez responde tras amenazas de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Pamela López cree que Christian Cueva estaría detrás de la denuncia que presentó su examiga en su contra: "Intenta quitarme a mis hijos"

La creadora de contenido Pamela López cuestionó a su exconfidente y deslizó que el futbolista tendría un objetivo claro detrás del proceso legal.

Pamela López cree que Christian Cueva solo quiere quitarle a sus hijos.
Pamela López cree que Christian Cueva solo quiere quitarle a sus hijos. | Foto composición LR / Google

Pamela López vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática tras la denuncia interpuesta por su exmejor amiga, Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas luego de la difusión de un audio vinculado a Christian Cueva. La empresaria no solo rechazó las acusaciones, sino que también deslizó que el futbolista estaría involucrado en la acción legal en su contra.

En medio de esta controversia, López decidió pronunciarse públicamente y apuntó directamente a su antigua confidente y al entorno que la respalda. Según sostuvo, existen elementos que la llevan a creer que la denuncia no responde a un hecho aislado, sino a una estrategia con un fin mayor.

TE RECOMENDAMOS

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: 'Tales afirmaciones son falsas'

lr.pe

Pamela López cuestiona la denuncia y anuncia acciones legales contra su examiga

En declaraciones brindadas al programa 'Arriba mi gente', Pamela López confirmó que tomará medidas legales contra Selene Cucat. La empresaria sostuvo que su nombre estaría siendo utilizado con intereses personales y dejó en claro que la relación de amistad terminó hace más de un año. Además, indicó que su examiga se sentiría respaldada por el Estudio Villaverde, el mismo bufete que representa legalmente a Christian Cueva, situación que reforzaría sus sospechas sobre una posible coordinación.

"Yo voy actuar legalmente con ella porque ella está tomando mi nombre con muchos motivos. Yo de esa persona no tengo nada bueno que hablar, no es mi amiga hace más de un año. ¿Cuál es su intención? Pregúntense. Veo que ahora se siente respaldada por esos abogados que muy ligeramente dan a entender que soy yo la que está detrás", expresó López.

Pamela López apunta a Christian Cueva estar detrás de la demanda en su contra

Al ser consultada sobre la presunta participación de Christian Cueva en la denuncia, Pamela López no dudó en responder de forma contundente. Para la empresaria, el futbolista sí tendría un rol directo en el proceso iniciado por su exconfidente.

En esa misma línea, López aseguró que el verdadero objetivo sería arrebatarle la tenencia de sus hijos, pese a que, según afirmó, el jugador no mantiene contacto frecuente con ellos ni cumple un rol activo en su crianza. "No creo, estoy completamente segura que su objetivo final, tal como lo dice en el audio, es quitarme a mis hijos. ¿Para qué? ¿Cómo puede pedir la tenencia compartida, intentar quitarme a mis hijos, cuando ni siquiera los ve y los llama?", aseveró.

PUEDES VER: Pamela López se quiebra tras saber que su examiga involucró a su madre en denuncia en su contra: 'No tiene corazón'

lr.pe

¿Por qué denunciaron a Pamela López?

La denuncia presentada por Selene Cucat se sustenta en un presunto mensaje de voz que habría recibido por parte de Pamela López. En el material difundido en redes sociales y medios locales se escucha un lenguaje agresivo, además de referencias directas a Christian Cueva.

El audio fue compartido desde las plataformas digitales del actual jugador de Juan Pablo II y se convirtió en el eje central del conflicto legal entre ambas mujeres. "Selene, perra de m***, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar pis... Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una b***** y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal", se escuchó en el material difundido.

Notas relacionadas
Paul Michael anuncia acciones legales contra Selene Cucat, examiga de su novia Pamela López, por difamación: "Afecta gravemente mi honor"

Paul Michael anuncia acciones legales contra Selene Cucat, examiga de su novia Pamela López, por difamación: "Afecta gravemente mi honor"

LEER MÁS
Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Periodista 'Chema' Salcedo reafirma su versión tras salir del canal 'PBO' y anuncia: "Mientras tenga un hálito de vida, voy a seguir hablando"

Periodista 'Chema' Salcedo reafirma su versión tras salir del canal 'PBO' y anuncia: "Mientras tenga un hálito de vida, voy a seguir hablando"

LEER MÁS
Deysi Araujo revela que Monserrat Seminario trataba mal a Melcochita y piensa que estaba con él por interés: “Me quedé horrorizada”

Deysi Araujo revela que Monserrat Seminario trataba mal a Melcochita y piensa que estaba con él por interés: “Me quedé horrorizada”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Espectáculos

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio', reaparece y revela detalles de su salud: "Se me complicó la columna"

Jorge Benavides se pronuncia sobre la reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: "Vamos muchachos a hacernos la prueba"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025