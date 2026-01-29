HOYSuscripcion LR Focus

Laura Huarcayo comete error en vivo durante 'MQM' y confunde a Pamela López con Pamela Franco

Conductora de televisión Laura Huarcayo generó risas en redes sociales tras singular error durante la emisión de segmento de baile.

Divertidas reacciones en redes tras error de conductora Laura Huarcayo.
Divertidas reacciones en redes tras error de conductora Laura Huarcayo. | Foto: composición LR/ América TV

Laura Huarcayo generó divertidas reacciones en redes sociales tras protagonizar un momento incómodo en 'Mande quien mande', al confundir a Pamela López con Pamela Franco. El episodio no pasó desapercibido para los televidentes y el video se viralizó rápidamente en distintas plataformas, especialmente TikTok.

Actualmente, Pamela López participa en el concurso 'La dupla perfecta' junto a su hija mayor, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva.

Laura Huarcayo confunde a Pamela López con Pamela Franco en 'Mande quien mande'

En su más reciente presentación, Pamela López y su hija lograron obtener uno de los puntajes más altos del programa. Sin embargo, el buen momento se vio empañado cuando Laura Huarcayo, al anunciar las calificaciones del jurado, cometió un error al llamar 'Pamela Franco' a Pamela López, una confusión que generó sorpresa tanto en el set como entre los televidentes.

Pese al evidente desliz, la conductora no se percató de su equivocación. Pamela López, por su parte, mantuvo una actitud calmada frente a las cámaras, evitando que el momento se tornara más incómodo en plena transmisión en vivo. Hasta ahora, la expareja de Christian Cueva no se pronunció sobre el incidente, por lo que todo indica que continuará participando junto a su hija en el concurso.

Reacciones en redes sociales

El incidente registrado en 'MQM' no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios tomaron con bastante humor el hecho. "A ti te perdonamos todo, Laurita", "Se pasó de fría", "Pero nadie dijo nada por el roche", "Laura es team Franco", bromearon usuarios en TikTok.

