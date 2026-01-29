Anelhí Arias respalda versión de Christian Cueva tras acusar de infiel a Pamela López: “La verdad siempre sale a la luz”
La exporrista Anelhí Arias se pronunció en redes sociales y reafirmó las declaraciones de Christian Cueva sobre Pamela López.
El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento público de Anelhí Arias. La exporrista decidió intervenir en la polémica y respaldó la versión del futbolista, quien señaló una supuesta infidelidad ocurrida tiempo atrás.
A través de sus redes sociales, Arias afirmó que los hechos mencionados por el jugador no eran recientes ni improvisados. Según explicó, se trataba de una situación conocida desde hace años y vinculada a un presunto acercamiento entre Pamela López y el cantante Dayron Martin en Trujillo.
Anelhí Arias apoya versión de Christian Cueva sobre Pamela López
Mediante una historia publicada en Instagram, la exporrista aseguró que siempre sostuvo la misma versión sobre lo sucedido. En su mensaje, afirmó que los señalamientos hechos por Cueva coincidían con lo que ella ya había expuesto con anterioridad.
Anelhí Arias confirmó todo lo que Christian Cueva indicó de Pamela López.
“Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex (Pamela) Christian Cueva, con Dayron Martin. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón”, escribió Arias, etiquetando tanto al futbolista como al cantante en su publicación.
Anelhí Arias acusa a Pamela López de intentar destruir su familia
El pronunciamiento no quedó ahí. Anelhí Arias también reaccionó al mensaje difundido por Pamela López, quien había negado cualquier relación sentimental fuera de su matrimonio y rechazado las acusaciones en su contra.
“¿Que nunca destruiste un hogar? ¡¡Si por poco destruiste el mío!! Qué tal con... A ti te encantaba jugar a las escondidas”, expresó la exporrista en otra historia, dejando entrever que la situación habría tenido un impacto directo en su entorno familiar.
Christian Cueva y la nueva controversia mediática
La intervención de Arias ocurrió luego de que Christian Cueva difundiera públicamente una lista de hombres casados con los que, según su versión, Pamela López habría mantenido vínculos sentimentales. La revelación desató una ola de reacciones y reavivó el enfrentamiento entre ambos.
Las declaraciones del futbolista generaron debate en redes sociales, sobre todo tras recibir el respaldo abierto de la exporrista, quien aseguró no estar dispuesta a retractarse de lo dicho.