HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Anelhí Arias respalda versión de Christian Cueva tras acusar de infiel a Pamela López: “La verdad siempre sale a la luz”

La exporrista Anelhí Arias se pronunció en redes sociales y reafirmó las declaraciones de Christian Cueva sobre Pamela López.

Anelhí Arias apoyó a Christian Cueva y recordó presunta infidelidad de su expareja con Pamela López.
Anelhí Arias apoyó a Christian Cueva y recordó presunta infidelidad de su expareja con Pamela López. | Composición LR / Google

El conflicto entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento público de Anelhí Arias. La exporrista decidió intervenir en la polémica y respaldó la versión del futbolista, quien señaló una supuesta infidelidad ocurrida tiempo atrás.

A través de sus redes sociales, Arias afirmó que los hechos mencionados por el jugador no eran recientes ni improvisados. Según explicó, se trataba de una situación conocida desde hace años y vinculada a un presunto acercamiento entre Pamela López y el cantante Dayron Martin en Trujillo.

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ OCURREN TANTOS ACCIDENTES? LOS TRÁNSITOS PLANETARIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: 'Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial'

lr.pe

Anelhí Arias apoya versión de Christian Cueva sobre Pamela López

Mediante una historia publicada en Instagram, la exporrista aseguró que siempre sostuvo la misma versión sobre lo sucedido. En su mensaje, afirmó que los señalamientos hechos por Cueva coincidían con lo que ella ya había expuesto con anterioridad.

Anelhí Arias confirmó todo lo que Christian Cueva indicó de Pamela López.

Anelhí Arias confirmó todo lo que Christian Cueva indicó de Pamela López.

Siempre dije la verdad de lo que pasó hace años en Trujillo con tu ex (Pamela) Christian Cueva, con Dayron Martin. La verdad siempre sale a la luz, tremendo joyón”, escribió Arias, etiquetando tanto al futbolista como al cantante en su publicación.

Anelhí Arias acusa a Pamela López de intentar destruir su familia

El pronunciamiento no quedó ahí. Anelhí Arias también reaccionó al mensaje difundido por Pamela López, quien había negado cualquier relación sentimental fuera de su matrimonio y rechazado las acusaciones en su contra.

“¿Que nunca destruiste un hogar? ¡¡Si por poco destruiste el mío!! Qué tal con... A ti te encantaba jugar a las escondidas”, expresó la exporrista en otra historia, dejando entrever que la situación habría tenido un impacto directo en su entorno familiar.

PUEDES VER: Christian Cueva publica potente mensaje donde menciona a exfutbolistas: 'Llegó el momento de decir todo lo que sé'

lr.pe

Christian Cueva y la nueva controversia mediática

La intervención de Arias ocurrió luego de que Christian Cueva difundiera públicamente una lista de hombres casados con los que, según su versión, Pamela López habría mantenido vínculos sentimentales. La revelación desató una ola de reacciones y reavivó el enfrentamiento entre ambos.

Las declaraciones del futbolista generaron debate en redes sociales, sobre todo tras recibir el respaldo abierto de la exporrista, quien aseguró no estar dispuesta a retractarse de lo dicho.

Notas relacionadas
Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

LEER MÁS
'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

LEER MÁS
Christian Cueva se muestra más enamorado que nunca de Pamela Franco tras polémico comunicado en su redes: "Siempre estás cuando más te necesito"

Christian Cueva se muestra más enamorado que nunca de Pamela Franco tras polémico comunicado en su redes: "Siempre estás cuando más te necesito"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

Federico Salazar preocupa a sus seguidores tras haber sido hospitalizado 10 días por insuficiencia renal: "Uno enredándose solito"

LEER MÁS
'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Espectáculos

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Martha Figueroa rompe su silencio y revela cómo actuó Sergio Galliani tras fallecimiento de Camucha Negrete: "Supo acompañarnos"

Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la llamó llorando tras señalamientos contra Sergio Galliani: " Ella se ha sentido pésimo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025