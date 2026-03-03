HOYSuscripcion LR Focus

Pamela López señala que el anillo de bodas que Christian Cueva le entregó a Pamela Franco es similar al que le dio a ella

"Mi matrimonio fue con esos anillos", reveló Pamela López, quien afirmó que los aros de boda que Christian Cueva exhibió en redes sociales para Pamela Franco coinciden con los de ella.

Pamela López siguió con sus declaraciones sobre la futura boda entre Christian Cueva y Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/Youtube
Pamela López siguió con sus declaraciones sobre la futura boda entre Christian Cueva y Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/Youtube

Pamela López se presentó en 'América hoy' luego de sus explosivas declaraciones sobre la futura boda de Christian Cueva y Pamela Franco, anunciada por el propio futbolista en 'Sí va a salir', programa de Juan Carlos Orderique. La influencer se animó a comentar los anillos de comprimiso que su expareja compartió en redes sociales, los cuales son son para la cantante de cumbia.

Ante la ola de comentarios, la pareja de Paul Michael ofreció declaraciones al programa matutino de América TV, donde sostuvo que las alianzas mostradas por el futbolista guardan el mismo diseño que los aros que ella utilizó en su matrimonio, sorprendiendo a la reportera del espacio.

PUEDES VER: Christian Cueva confirma planes de matrimonio con Pamela Franco y la llena de elogios: 'Con ella todo, es el amor de mi vida'

lr.pe

Pamela López expone similitud entre su anillo de bodas y el de Pamela Franco

Durante la entrevista televisiva, López fue enfática al referirse a las joyas exhibidas por Christian Cueva. “Sí, esos son los anillos de mi matrimonio que yo misma me mandé a hacer. No sé si son los mismos, puede ser que también tengamos los mismos gustos hasta en los anillos, puede ser ¿no? Mi matrimonio fue con esos anillos”, declaró en el espacio matutino.

Las afirmaciones surgen después de que el futbolista difundiera las imágenes de los anillos, lo que llevó a numerosos usuarios a especular sobre un posible nuevo compromiso con Pamela Franco. Sin embargo, López precisó que el diseño coincide con el de las alianzas que ella eligió para formalizar su unión con Christian Cueva.

PUEDES VER: Pamela López le organiza fiesta a Paul Michael por su cumpleaños y le dedica amoroso mensaje: 'Eres un ser de luz, gracias por existir'

lr.pe

Pamela López apoya boda entre Christian Cueva y Pamela Franco

El lunes 2 de marzo, López fue abordada durante una transmisión en vivo conducida por los comunicadores Samuel Suárez y Ric La Torre. Allí, lejos de mostrarse incómoda, dejó entrever que no tendría objeciones si la relación entre el futbolista y la cantante da un paso más formal.

Durante la conversación, los conductores le plantearon a Pamela López el escenario de que Pamela Franco llegue al altar con su expareja. La influencer respondió con una frase que no pasó desapercibida y despertó polémica. “A mí me encanta que la señora clandes... hoy oficializada ocupe mi lugar, me encantaría que eso suceda”, señaló.

