HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

El cantante Dayron Martín sorprendió al revelar en ‘Amor y fuego’ que tuvo un amorío con Pamela López entre 2009 y 2010, mientras seguía en una relación con Anelhí Arias, madre de sus hijas.

Anelhí Arias había asegurado que Dayron Martín y Pamela López fueron pareja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Anelhí Arias había asegurado que Dayron Martín y Pamela López fueron pareja. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Durante su participación en el programa ‘Amor y fuego’, el cantante cubano-peruano Dayron Martín reveló que mantuvo un vínculo sentimental con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, hace más de una década. La declaración generó gran impacto en la farándula local, ya que el artista admitió que el romance se dio cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus dos hijas.

Según explicó en el set conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, los encuentros con López ocurrieron entre los años 2009 y 2010, en un contexto donde su relación con Arias atravesaba un distanciamiento físico, debido a que él residía en Trujillo por compromisos laborales con la orquesta Los Villacorta.

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: 'Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes'

lr.pe

Dayron confirma romance con Pamela López

En su conversación en en el programa de Willax, Dayron Martín fue enfático al confirmar que sí mantuvo un acercamiento con Pamela López, aunque descartó que se tratara de una relación formal o duradera. “Fueron cosas fugaces, no fue una formalidad ni mucho menos. Yo ni conocía a su familia ni frecuenté su casa”, señaló el cantante al recordar lo sucedido más de diez años atrás.

Asimismo, aclaró que en ese periodo no estaba separado oficialmente de Anelhí Arias, pero sí vivía gran parte del tiempo en Trujillo, lo que generaba una distancia constante. “Estábamos separados de cuerpo porque yo viví en Trujillo cuatro años... pero no estaba separado”, puntualizó.

PUEDES VER: Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: 'Que nadie se atreva a mencionarlos'

lr.pe

¿Pamela López ya estaba con Christian Cueva?

Ante la consulta de si Pamela López mantenía alguna relación en ese momento, el intérprete afirmó que no lo sabía, ya que nunca le preguntó por su situación sentimental. "Yo de su vida personal nunca me enteré de nada", declaró durante el programa, insistiendo en que su vínculo con ella fue superficial y sin compromiso.

Dayron Martín y Pamela López habrían coincidido entre 2009 y 2010, mientras que la relación entre López y el futbolista Christian Cueva habría comenzado entre 2011 y 2012, según registros públicos. Esta cronología dejaría sin base cualquier acusación de infidelidad hacia el deportista.

El cantante también explicó cómo Anelhí Arias terminó enterándose de su amorío con Pamela López. Según relató, fueron personas cercanas en Trujillo quienes compartieron la información. “Teníamos amigos en común que sabían de esta situación y también eran amigos de Anelhí, estilistas, gente que andaba con la orquesta”, explicó.

Notas relacionadas
Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

LEER MÁS
Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

LEER MÁS
Anelhí Arias responde a Pamela López por minimizar su vigencia en la farándula: “Nadie sabe tu talento”

Anelhí Arias responde a Pamela López por minimizar su vigencia en la farándula: “Nadie sabe tu talento”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Espectáculos

Nataniel Sánchez y Erick Elera se emocionan al reencontrarse tras 10 años de su última escena juntos como Joel y Fernanda en 'Al fondo hay sitio'

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras ser acusada de gastar medio millón de soles: "Todos tenemos una deuda"

Xiomy Kanashiro se suma a la conducción de 'América hoy' tras dejar Panamericana TV: "Mi nueva casa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025