Durante su participación en el programa ‘Amor y fuego’, el cantante cubano-peruano Dayron Martín reveló que mantuvo un vínculo sentimental con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, hace más de una década. La declaración generó gran impacto en la farándula local, ya que el artista admitió que el romance se dio cuando aún mantenía una relación con Anelhí Arias, madre de sus dos hijas.

Según explicó en el set conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, los encuentros con López ocurrieron entre los años 2009 y 2010, en un contexto donde su relación con Arias atravesaba un distanciamiento físico, debido a que él residía en Trujillo por compromisos laborales con la orquesta Los Villacorta.

TE RECOMENDAMOS MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Dayron confirma romance con Pamela López

En su conversación en en el programa de Willax, Dayron Martín fue enfático al confirmar que sí mantuvo un acercamiento con Pamela López, aunque descartó que se tratara de una relación formal o duradera. “Fueron cosas fugaces, no fue una formalidad ni mucho menos. Yo ni conocía a su familia ni frecuenté su casa”, señaló el cantante al recordar lo sucedido más de diez años atrás.

Asimismo, aclaró que en ese periodo no estaba separado oficialmente de Anelhí Arias, pero sí vivía gran parte del tiempo en Trujillo, lo que generaba una distancia constante. “Estábamos separados de cuerpo porque yo viví en Trujillo cuatro años... pero no estaba separado”, puntualizó.

¿Pamela López ya estaba con Christian Cueva?

Ante la consulta de si Pamela López mantenía alguna relación en ese momento, el intérprete afirmó que no lo sabía, ya que nunca le preguntó por su situación sentimental. "Yo de su vida personal nunca me enteré de nada", declaró durante el programa, insistiendo en que su vínculo con ella fue superficial y sin compromiso.

Dayron Martín y Pamela López habrían coincidido entre 2009 y 2010, mientras que la relación entre López y el futbolista Christian Cueva habría comenzado entre 2011 y 2012, según registros públicos. Esta cronología dejaría sin base cualquier acusación de infidelidad hacia el deportista.

El cantante también explicó cómo Anelhí Arias terminó enterándose de su amorío con Pamela López. Según relató, fueron personas cercanas en Trujillo quienes compartieron la información. “Teníamos amigos en común que sabían de esta situación y también eran amigos de Anelhí, estilistas, gente que andaba con la orquesta”, explicó.