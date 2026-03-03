HOYSuscripcion LR Focus

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga multa de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad

Meza fue detenido en noviembre de 2025 por conducir a 95 km/h en una ruta con límite de 80 km/h. La infracción se considera muy grave y aún no ha sido pagada.

Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga multa de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad
Ministro de Agricultura, Felipe Meza, no paga multa de S/ 1.320 por manejar en exceso de velocidad | Composición LR | Composición LR

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) del gobierno de José María Balcázar, Felipe Meza, mantiene pendiente el pago de una multa de S/ 1.320 por haber superado el límite de velocidad en el distrito de Magdalena del Mar según lo difundido por Contracorriente.

De acuerdo con la papeleta por la falta, el titular del Midagri fue intervenido el 20 de noviembre de 2025 por conducir a 95 km/h en una vía donde la velocidad máxima permitida era de 80 km/h. La infracción está tipificada como muy grave. Inicialmente, la sanción ascendía a S/ 1.200; sin embargo, con la actualización del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), el monto se elevó a S/ 1.320. Hasta la fecha, la multa figura como no cancelada.

La papeleta fue emitida en la Costa Verde y consigna que el vehículo intervenido es un Hyundai Tucson, año 2012.

Créditos: X/Stefanie Medina

Créditos: X/Stefanie Medina

Antecedente por alcoholemia en 2019

No es el único episodio vinculado a infracciones de tránsito. Según una copia certificada digital de denuncia policial, el 9 de marzo de 2019, en la avenida San Martín del distrito de Pueblo Libre, Meza Millán fue intervenido durante un operativo policial de control de alcoholemia realizado en la avenida San Martín.

El documento señala que, tras someterse a la prueba de aire aspirado con un alcoholímetro, el resultado fue positivo, motivo por el cual se levantó el acta correspondiente por conducción en estado de ebriedad. En el registro figura como “intervenido”.

Créditos: X/Stefanie Medina

Créditos: X/Stefanie Medina

Antes de asumir el cargo actual, Meza fue secretario general del Midagri, en el que tuvo responsabilidad en la conducción administrativa y técnica del sector. Su nombramiento se dio en el marco de los últimos ajustes realizados por el Ejecutivo en el gabinete ministerial.

