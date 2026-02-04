La polémica entre Pamela López y Selene Cucat, su examiga de toda la vida, ha escalado a niveles insospechados. La figura mediática y expareja de Christian Cueva se mostró devastada en declaraciones para el programa ‘Amor y fuego’, tras enterarse de que su madre fue incluida en la denuncia policial interpuesta por Selene, lo que provocó un quiebre emocional en ella.

El martes 3 de febrero por la noche, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la vivienda de Pamela, como parte del proceso derivado de la denuncia que presentó la examiga de Pamela López. Según lo revelado en televisión, Selene no solo acusó a Pamela por presuntas amenazas de muerte, sino que también implicó a su madre y a Paul Michael, amigo cercano a la influencer, por supuesto hostigamiento.

Pamela López defiende con todo a su madre

Durante su entrevista con el reportero de ‘Amor y fuego’, Pamela López aseguró que jamás imaginó que Selene Cucat involucraría a su madre en un conflicto que, según sus palabras, no le corresponde. Con la voz quebrada, explicó que su progenitora es una mujer mayor, con complicaciones de salud, y que esta situación la afectó profundamente.

"Mi madre es una persona ya mayor que tiene otros tipos de problemas de salud. Eso a mí me destroza porque esa mujer no tiene corazón", expresó entre lágrimas.

La influencer trujillana también lamentó la reacción de su examiga y recordó que su madre siempre fue amable con ella durante los más de 20 años que mantuvieron una relación cercana. Pamela calificó la acción de Selene como “miserable” y aseguró que jamás permitirá que alguien “se ensucie tan solo mencionándola”.

Además, se mostró sorprendida por el accionar de la policía, al considerar excesiva la manera en que llegaron a su domicilio solo para notificarle la denuncia. "Estoy segura que me han querido llevar a la comisaría de Surco. ¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada y no tenía a mi madre acá?", cuestionó indignada.

Pamela López confirma que intentó comunicarse con Selene Cucat

Luego del incidente, Pamela López reveló que decidió comunicarse con Selene Cucat al ver a su madre desvanecida por el impacto emocional. Esta situación la llevó a buscar respuestas directamente de quien alguna vez fue su amiga cercana.

"Yo la llamé, después que encontré a mi mamá desvanecida. Me da pena porque es una amistad de más de 20 años", confesó muy afectada la influencer.

Pamela reiteró en su intervención que no es una persona violenta ni agresiva y que sus acciones siempre han sido transparentes. "Yo no insulto como algunas personas ahí bien sentadas suelen hacer", declaró, haciendo referencia indirecta a Selene. Finalmente, expresó su temor sobre lo que pudo haber pasado si la hubieran detenido con fuerza, dejando solos a sus hijos en casa.