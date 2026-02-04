HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Espectáculos

Pamela López se quiebra tras saber que su examiga involucró a su madre en denuncia en su contra: "No tiene corazón"

Pamela López rompió en llanto tras revelar que su examiga Selene Cucat denunció también a su madre, a pesar de que esta no tiene relación con la disputa. Además, señaló que encontró a su madre desmayada por la situación.

Examiga de Pamela López la denunció por presuntas amenazas contra su vida. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube
Examiga de Pamela López la denunció por presuntas amenazas contra su vida. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/Captura/YouTube

La polémica entre Pamela López y Selene Cucat, su examiga de toda la vida, ha escalado a niveles insospechados. La figura mediática y expareja de Christian Cueva se mostró devastada en declaraciones para el programa ‘Amor y fuego’, tras enterarse de que su madre fue incluida en la denuncia policial interpuesta por Selene, lo que provocó un quiebre emocional en ella.

El martes 3 de febrero por la noche, efectivos de la Policía Nacional llegaron a la vivienda de Pamela, como parte del proceso derivado de la denuncia que presentó la examiga de Pamela López. Según lo revelado en televisión, Selene no solo acusó a Pamela por presuntas amenazas de muerte, sino que también implicó a su madre y a Paul Michael, amigo cercano a la influencer, por supuesto hostigamiento.

TE RECOMENDAMOS

YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: 'Tales afirmaciones son falsas'

lr.pe

Pamela López defiende con todo a su madre

Durante su entrevista con el reportero de ‘Amor y fuego’, Pamela López aseguró que jamás imaginó que Selene Cucat involucraría a su madre en un conflicto que, según sus palabras, no le corresponde. Con la voz quebrada, explicó que su progenitora es una mujer mayor, con complicaciones de salud, y que esta situación la afectó profundamente.

"Mi madre es una persona ya mayor que tiene otros tipos de problemas de salud. Eso a mí me destroza porque esa mujer no tiene corazón", expresó entre lágrimas.

La influencer trujillana también lamentó la reacción de su examiga y recordó que su madre siempre fue amable con ella durante los más de 20 años que mantuvieron una relación cercana. Pamela calificó la acción de Selene como “miserable” y aseguró que jamás permitirá que alguien “se ensucie tan solo mencionándola”.

Además, se mostró sorprendida por el accionar de la policía, al considerar excesiva la manera en que llegaron a su domicilio solo para notificarle la denuncia. "Estoy segura que me han querido llevar a la comisaría de Surco. ¿Qué pasaba si me llevaban enmarrocada y no tenía a mi madre acá?", cuestionó indignada.

PUEDES VER: Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: 'Fueron cosas fugaces'

lr.pe

Pamela López confirma que intentó comunicarse con Selene Cucat

Luego del incidente, Pamela López reveló que decidió comunicarse con Selene Cucat al ver a su madre desvanecida por el impacto emocional. Esta situación la llevó a buscar respuestas directamente de quien alguna vez fue su amiga cercana.

"Yo la llamé, después que encontré a mi mamá desvanecida. Me da pena porque es una amistad de más de 20 años", confesó muy afectada la influencer.

Pamela reiteró en su intervención que no es una persona violenta ni agresiva y que sus acciones siempre han sido transparentes. "Yo no insulto como algunas personas ahí bien sentadas suelen hacer", declaró, haciendo referencia indirecta a Selene. Finalmente, expresó su temor sobre lo que pudo haber pasado si la hubieran detenido con fuerza, dejando solos a sus hijos en casa.

Notas relacionadas
Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: "Tales afirmaciones son falsas"

Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: "Tales afirmaciones son falsas"

LEER MÁS
Exsaliente de Pamela López grita su amor por Yahaira Plasencia en medio de rumores de romance: "Brilla como el sol"

Exsaliente de Pamela López grita su amor por Yahaira Plasencia en medio de rumores de romance: "Brilla como el sol"

LEER MÁS
Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra Johanna San Miguel por comentarios calificados como "transfóbicos"

LEER MÁS
Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín expone a Pamela López y confirma romance con ella cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Espectáculos

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio', reaparece y revela detalles de su salud: "Se me complicó la columna"

Jorge Benavides se pronuncia sobre la reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Carlos Alcántara sorprende con impactante foto por el Día Mundial contra el Cáncer y promueve el autocuidado: "Vamos muchachos a hacernos la prueba"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025