'Tenchy' Ugaz se defiende tras ser acusado por Christian Cueva de involucrarse con Pamela López: "Soy un hombre fiel"

El exfutbolista 'Tenchy' Ugaz respondió con ironía y firmeza a los señalamientos de Christian Cueva, quien lo mencionó como uno de los supuestos amoríos de su esposa, Pamela López.

'Tenchy' Ugaz es vinculado por segunda vez con Pamela López. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Tenchy' Ugaz es vinculado por segunda vez con Pamela López. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El nombre de 'Tenchy' Ugaz se volvió tendencia luego de que Christian Cueva publicara en su cuenta de Instagram un contundente post donde habría acusado a su aún esposa, Pamela López, de presuntas infidelidades con varios futbolistas peruanos, entre ellos el exdefensa trujillano. Ante el revuelo en redes sociales, Ugaz respondió públicamente negando cualquier vínculo sentimental con la esposa del jugador.

El exfutbolista, conocido por su pasado en clubes como Alianza Lima y su perfil bajo fuera de las canchas, usó un tono sarcástico y firme para rechazar las acusaciones del '10' de la selección peruana, dejando claro que mantiene una relación estable y de confianza con su pareja.

Comunicado de 'Tenchy' Ugaz.

Comunicado de 'Tenchy' Ugaz.

PUEDES VER: Christian Cueva se muestra más enamorado que nunca de Pamela Franco tras polémico comunicado en su redes: 'Siempre estás cuando más te necesito'

lr.pe

'Tenchy' Ugaz lanza comunicado tras ser vinculado con Pamela López

A través de sus redes sociales, 'Tenchy' Ugaz ironizó sobre los rumores de un supuesto amorío con Pamela López, desmintiendo rotundamente lo dicho por Cueva. En su mensaje, el exjugador expresó: “Voy a dejar esto por aquí antes que venga mi esposa y mande a dormir al mueble (…)", señaló inicialmente, haciendo referencia a la primera vez que fue vinculado con la influencer.

Además, señaló que su matrimonio se basa en la confianza y comunicación y que su esposa sabe que él es "un hombre que hace el mercado". "Tengo una comunicación sólida y de confianza con mi loquita tulipán, siempre practicamos el hábito de no dejarnos llevar por chismes. Ella sabe que soy un hombre fiel que no toma, no fuma, no baila pegado y hace mercado, lava, plancha…”, culminó Ugaz, quien también compartió con ironía una maleta en la puerta de su casa.

PUEDES VER: Pamela López denuncia a Christian Cueva por presunto maltrato psicológico tras llamada telefónica en Navidad

lr.pe

¿Qué había dicho Christian Cueva?

El mismo sábado 27 de enero, Christian Cueva sorprendió con un mensaje directo en sus historias de Instagram, donde habría acusado a Pamela López de haber fallado en su relación, mencionando el nombre de cuatro personas, entre ellas, 'Tenchy' Ugaz'. 'Aladino' señaló que no solo él, sino toda su natal sabría esta historia.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo...”, escribió el mediocampista, actualmente vinculado al Club Juan Pablo II. Tras este comunicado, Pamela López descartó tajantemente haberle sido infiel en algún momento a su expareja, asegurando que nunca fue una 'clandestina'.

