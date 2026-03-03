La exchica reality Paula Manzanal, quien desde hace tres años vive en Dubái, se pronunció tras los ataques de Irán contra bases militares estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos. La influencer indicó que dejó su residencia en España debido a los altos impuestos que debía pagar en el país europeo.

Sin embargo, nunca imaginó que la tranquilidad de la vida que lleva en la lujosa ciudad, en la costa del golfo Pérsico, se vería afectada por los ataques y bombardeos que Irán lanzó contra las bases militares estadounidenses. Dubái fue vista por muchos tiempo como uno de los refugios más seguros de Medio Oriente; sin embargo, la tranquilidad se rompió este fin de semana.

Paula Manzanal asegura que se encuentra a salvo tras ataque de Irán

En declaraciones a Trome, Manzanal hizo un llamado a la calma y aseguró que se encuentra a salvo, pese a los ataques de Irán. "No ha sido la experiencia más linda, pero no me sentiría tan segura en ningún otro país, a diferencia de cómo nos sentimos acá", señaló.

Asimismo, recalcó que no está en sus planes dejar Dubái. Además, los aeropuertos no están en operación.Ante la consulta si escuchó los ataques, la modelo contestó: "Sí, claro, varias veces, pero Emiratos tiene una potencia muy grande de defensa".

Paula Manzanal hace un llamado a la paz

"Espero que todo se calme. No puedo comentar mucho lo que sucede aquí, solo lo hacen los canales (de televisión). Nosotros nos sentimos seguros y tranquilos. Estamos sanos y salvos", aseguró Paula Manzanal.

La influencer vive en Dubái junto a su pareja y sus dos hijos menores, de 7 y 1 años. Manzanal se mudó a la lujosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos a mediados de diciembre de 2023 en busca de un nuevo estilo de vida.