Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: "Tales afirmaciones son falsas"

Pamela López respondió mediante su abogado a la denuncia presentada por su examiga Selene Cucat, quien la acusa de amenazas contra su vida. La aún esposa de Christian Cueva rechaza los señalamientos y afirma estar emocionalmente afectada.

Selena Cucat denunció a Pamela López por presuntas amenazas contra su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Selena Cucat denunció a Pamela López por presuntas amenazas contra su vida. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

En medio de una creciente polémica en el ámbito del espectáculo peruano, Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, fue denunciada por Selene Cucat, su examiga, por presuntas amenazas contra su vida. La denuncia fue hecha el martes 3 de febrero y Cucat tiene como representante legal al abogado de 'Aladino'.

Ante la grave acusación, Pamela López decidió pronunciarse públicamente mediante un comunicado oficial emitido por su representante legal, en el cual niega categóricamente haber emitido cualquier tipo de amenaza hacia Cucat. Además, la también intérprete se declaró afectada emocionalmente y sostuvo que su imagen y honor están siendo injustamente cuestionados.

lr.pe

Pamela López y su abogado emiten comunicado negando amenazas

A través de su abogado, Gino Zamora, Pamela López emitió un contundente comunicado en el que rechaza toda vinculación con los mensajes intimidatorios que supuestamente fueron enviados a Selene Cucat. La defensa legal de la esposa de Christian Cueva subrayó que las acusaciones son completamente infundadas y que tanto Pamela como su círculo cercano condenan cualquier forma de violencia o amenaza.

Comunicado de Pamela López. Foto: Instagram

Comunicado de Pamela López. Foto: Instagram

"Negamos de manera categórica cualquier acusación relacionada con posibles amenazas hacia Selene Cucat. Tales afirmaciones son falsas y no se ajustan a la verdad", expresó Zamora en el documento legal. Además, agregó: "En ningún momento, el entorno de Pamela López ha emitido, directa o indirectamente, expresiones o mensajes que puedan interpretarse como amenazas contra la vida o integridad de persona alguna".

El comunicado también revela que Pamela López está dispuesta a colaborar plenamente con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Asimismo, lamentó que se haya visto expuesta su vida privada, ya que incluso se ha mencionado la existencia de un audio donde aparece su madre, lo que ha intensificado el impacto emocional de la situación.

lr.pe

¿Qué le habría dicho Pamela López a su examiga?

La denuncia de Selene Cucat se basa en un presunto mensaje de voz que habría recibido por parte de Pamela López, con un lenguaje violento y explícito. En dicho audio, que ha circulado por redes sociales y medios locales, se escucha una amenaza directa contra la examiga de Pamela, utilizando términos ofensivos y mencionando también al futbolista Christian Cueva, esposo de Pamela.

El supuesto mensaje fue expuesto en las redes sociales del actual jugador de Juan Pablo II. "Selene, perra de m***, si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, conch* de tu madre. Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien y yo a ti te conozco de varios años. Si quieres conversar en buenos términos conmigo, llámame a mi número personal", se escuchó en el material difundido.

