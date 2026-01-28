Pamela López responde tras potente mensaje de Christian Cueva en redes sociales: “No me siento aludida”

López negó estar vinculada con los comentarios publicados por su expareja en redes sociales. Foto: Composición LR

López negó estar vinculada con los comentarios publicados por su expareja en redes sociales. Foto: Composición LR

El conflicto mediático entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener fin. Esta vez, la popular ‘Kittypam’ utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje luego de que su expareja hiciera lo mismo horas antes, lo que generó especulaciones entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante salió a aclarar su posición frente a los comentarios que circulaban sobre el pronunciamiento del ‘Aladino’. Muchos usuarios interpretaron la publicación del futbolista como una posible indirecta hacia Pamela, lo que aumentó la expectativa sobre la reacción de la artista.

Comunicado de Pamela López. Captura: Instagram

Pamela López sale a responder tras mensaje de Cueva

Hace unas horas, la influencer publicó una historia en la que se refirió directamente a las especulaciones sobre lo dicho por su aún esposo, quien dejó entrever entre líneas que lo habría hecho infiel.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar. Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo. ¡Salud!”, escribió López.

Christian Cueva publica potente mensaje en redes sociales

Más temprano, el jugador del Juan Pablo II sorprendió luego de compartir un mensaje en Instagram que muchos usuarios interpretaron como una posible indirecta a Pamela López, generando numerosas reacciones.

"Tremendo rabo de pajas que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo", escribió. Además, Cueva mencionó a varias figuras del fútbol y la farándula nacional, incluyendo a Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz y Dayron, y aclaró que solo replicaba información que le había sido contada.

"Ahora sí, averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo solo digo lo que me contaron. Deja ser feliz a las personas", agregó.