Las mentiras de López Aliaga y Balcázar en problemas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

La jueza Norma Carbajal programó el inicio del juicio oral para las 2 de la tarde contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. La exfiscal de la Nación ha solicitado dos años de pena privativa de la libertad.

Delia Espinoza solicita S/1 millón de reparación civil a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza solicita S/1 millón de reparación civil a Fernando Rospigliosi. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través del Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial, iniciará este martes 3 de marzo a las 2 de la tarde el inicio del juicio oral contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospligiosi, por una presunta difamación a la destituida fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Rospigliosi deberá asistir a la sesión de instalación de proceso judicial. Caso contrario, advirtió la Sala a través de una resolución emitida por la jueza Norma Carbajal, el titular del Parlamento será declarado reo contumaz y se ordenará su conducción impulsiva.

Por su parte, Espinoza ha solicitado una pena privativa de la libertad de 2 años contra Rospigliosi, así como una reparación civil de S/1 millón.

La extitular del Ministerio Público también deberá asistir a la sesión del inicio del juicio; si no, se archivará la querella contra el presidente del Congreso. A Rospigliosi lo defenderá el abogado Humberto Abanto, quien también deberá estar presente o será excluido de la defensa y se le impondrá una multa.

El juicio oral comenzará de forma virtual. Según los numerales 1 al 5 del artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), se instará a ambas partes a conciliar y alcanzar un acuerdo. Si esto no es posible, el juicio proseguirá. Posteriormente, se informará al acusado de sus derechos.

Resolución del Poder Judicial y llamado a juicio oral

Resolución del Poder Judicial y llamado a juicio oral

Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza: El motivo de la denuncia

La exfiscal de la Nación presentó una querella contra Fernando Rospigliosi debido a que, el 7 de julio de 2025, este publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje en el que la calificó como "aliada del terrorismo y economías ilegales" por haberse reunido con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

El 10 de julio de 2025, Espinoza, envió una carta notarial a Rospigliosi solicitando que se retractara de sus declaraciones. Sin embargo, Rospigliosi no solo ignoró la solicitud, sino que reafirmó sus afirmaciones.

Tweet de Fernando Rospigliosi

Tweet de Fernando Rospigliosi

