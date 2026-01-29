HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paul Michael expresa su respaldo a Pamela López tras comunicado de Christian Cueva: "La apoyo al 100%"

El cantante salió al frente para apoyar a su pareja luego de que 'Aladino' publicara un mensaje en redes que presuntamente sería una indirecta hacia López, donde menciona amoríos con exfutbolistas.

Paul Michael indicó que solo sigue "buenas energías" con López. Foto: Composición LR/América TV
Paul Michael indicó que solo sigue "buenas energías" con López. Foto: Composición LR/América TV

No se queda callado. Paul Michael decidió mostrar a su respaldo a su pareja, Pamela López, tras el comunicado en redes de Christian Cueva en el cual dejara a entrever presuntas infidelidades por parte de la influencer. El salsero salió al frente y aseguró que a pesar de que es un tema personal de López, siempre contará con su total apoyo.

"Yo apoyo 100% a mi Kittypam. Ella sabe que cuenta conmigo para las que sea. Yo desconozco esa información, son temas personales de ella que en su momento saldrá a aclararlas", señaló para América TV. Como se supo, en la publicación hecha por 'Aladino' mencionó amoríos con exfutbolistas aludiendo una infidelidad; rápidamente en redes especularon que el mensaje estaría dirigido a López.

Paul Michael apoya a Pamela López por mensaje de Christian Cueva

De igual forma, el joven cantante indicó que no conocía a profundidad lo señalado por el futbolista de Juan Pablo II, no obstante, reiteró el apoyo hacia su pareja asegurando que no le harán caso a los malos comentarios. Michael fue enfático en mencionar que junto a Pamela López solo se concentran en las cosas positivas dentro de su relación.

"Yo desconozco ese tema, igual siempre va a contar con mi apoyo. Nosotros solamente estamos haciendo buenas energías, comentarios positivos, porque de eso se trata", sostuvo. Cabe recordar que la pareja lleva cerca de un año junta luego de hacer pública la relación en feb. del 2025.

Pamela López se defiende de insinuaciones de Christian Cueva

Tras lo expuesto por Christian Cueva en historias de Instagram, la madre de sus hijos, Pamela López, lanzó un comunicado como respuesta a las especulaciones. La popular 'Kittypam' aclaró en sus redes sociales que no se sintió aludida por el mensaje de su expareja y descartó totalmente haber estado involucrada en infidelidades.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie. (...) Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo", concluyó.

