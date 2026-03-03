La polémica entre Erick Delgado y Paco Bazán se intensificó luego de que el exguardameta recibiera una carta notarial vinculada al canal de YouTube que ambos administraban. La controversia se desató cuando Bazán aseguró haberse enterado, mediante un comunicado en redes sociales, de su salida del proyecto digital.

En respuesta, el exguardameta decidió pronunciarse en la más reciente edición del programa ‘Q’Bochinche’, donde rechazó los cuestionamientos y negó haber actuado con deslealtad. El también exfutbolista de Sporting Cristal sostuvo que los contenidos difundidos fueron realizados en vivo y bajo acuerdos previamente establecidos, incluyendo la participación de marcas auspiciadoras y lo acusó de mentiroso.

Erick Delgado le responde con todo a Paco Bazán

Durante su intervención televisiva, Erick Delgado calificó como un acto de “cobardía” el envío de la carta notarial por parte de Paco Bazán. Según explicó, el documento fue remitido luego de que el exfutbolista y figura mediática expresara su incomodidad por la forma en que se comunicó su desvinculación del canal de YouTube.

El comentarista deportivo aseguró que el proyecto digital generó ingresos gracias a acuerdos comerciales y que los programas fueron emitidos en directo, con remuneración incluida. “Si él me va a devolver la plata que nos dieron las marcas, yo borro todo”, manifestó en el espacio digital, dejando en claro que no considera haber incumplido ningún compromiso económico.

Bazán, por su parte, señaló que buscaba claridad sobre el futuro del proyecto y su participación, motivo por el cual optó por la vía notarial. "Quiero justicia", enfatizó.

Delgado lanza duros calificativos contra su excompañero

En otro momento de la entrevista, Erick Delgado cuestionó la versión de Paco Bazán respecto a un supuesto intento de careo para resolver diferencias. El exarquero afirmó que nunca recibió una llamada directa para aclarar el tema y lo acusó de faltar a la verdad.

"Va y le cuenta a otra persona (que supuestamente lo encaró). Es un mentiroso, eso es lo que es, eres un doble cara" , expresó visiblemente incómodo, marcando distancia de quien fuera su compañero en el canal de YouTube. Además, subrayó que cada uno desarrolla proyectos independientes y que no necesita recurrir a la polémica para mantenerse vigente en el ámbito deportivo y mediático.