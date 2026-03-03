HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar ante la justicia: hoy se define su futuro | Caso Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Erick Delgado confronta a Paco Bazán por enviarle carta notarial por el canal de YouTube de ambos: "Es mentiroso, doble cara"

Erick Delgado rompió su silencio tras la carta notarial que le envió Paco Bazán por el canal de YouTube que compartían. El exarquero de Sporting Cristal negó irregularidades y lo acusó de mentiroso y doble cara.

Erick Delgado respondió fuerte y claro a las declaraciones que dio Paco Bazán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Erick Delgado respondió fuerte y claro a las declaraciones que dio Paco Bazán. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La polémica entre Erick Delgado y Paco Bazán se intensificó luego de que el exguardameta recibiera una carta notarial vinculada al canal de YouTube que ambos administraban. La controversia se desató cuando Bazán aseguró haberse enterado, mediante un comunicado en redes sociales, de su salida del proyecto digital.

En respuesta, el exguardameta decidió pronunciarse en la más reciente edición del programa ‘Q’Bochinche’, donde rechazó los cuestionamientos y negó haber actuado con deslealtad. El también exfutbolista de Sporting Cristal sostuvo que los contenidos difundidos fueron realizados en vivo y bajo acuerdos previamente establecidos, incluyendo la participación de marcas auspiciadoras y lo acusó de mentiroso.

PUEDES VER: Paco Bazán se muestra dolido y acusa a Erick Delgado de sumarse a campaña en su contra: 'Mandó un comunicado a mis espaldas'

lr.pe

Erick Delgado le responde con todo a Paco Bazán

Durante su intervención televisiva, Erick Delgado calificó como un acto de “cobardía” el envío de la carta notarial por parte de Paco Bazán. Según explicó, el documento fue remitido luego de que el exfutbolista y figura mediática expresara su incomodidad por la forma en que se comunicó su desvinculación del canal de YouTube.

El comentarista deportivo aseguró que el proyecto digital generó ingresos gracias a acuerdos comerciales y que los programas fueron emitidos en directo, con remuneración incluida. “Si él me va a devolver la plata que nos dieron las marcas, yo borro todo”, manifestó en el espacio digital, dejando en claro que no considera haber incumplido ningún compromiso económico.

Bazán, por su parte, señaló que buscaba claridad sobre el futuro del proyecto y su participación, motivo por el cual optó por la vía notarial. "Quiero justicia", enfatizó.

PUEDES VER: Paco Bazán revela el verdadero motivo del quiebre de su amistad con Erick Delgado: 'Cuando vino Susana'

lr.pe

Delgado lanza duros calificativos contra su excompañero

En otro momento de la entrevista, Erick Delgado cuestionó la versión de Paco Bazán respecto a un supuesto intento de careo para resolver diferencias. El exarquero afirmó que nunca recibió una llamada directa para aclarar el tema y lo acusó de faltar a la verdad.

"Va y le cuenta a otra persona (que supuestamente lo encaró). Es un mentiroso, eso es lo que es, eres un doble cara" , expresó visiblemente incómodo, marcando distancia de quien fuera su compañero en el canal de YouTube. Además, subrayó que cada uno desarrolla proyectos independientes y que no necesita recurrir a la polémica para mantenerse vigente en el ámbito deportivo y mediático.

Notas relacionadas
Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

LEER MÁS
Erick Delgado dejo ‘picante’ comentario previo al duelo entre Universitario vs Sporting Cristal: “El Monumental era mi parque de diversiones"

Erick Delgado dejo ‘picante’ comentario previo al duelo entre Universitario vs Sporting Cristal: “El Monumental era mi parque de diversiones"

LEER MÁS
Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

Pol Deportes sorprende al revelar que formará parte de nuevo streaming junto con Julinho y Erick Delgado: ''Elegí crecer con los mejores''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López señala que el anillo de bodas que Christian Cueva le entregó a Pamela Franco es similar al que le dio a ella

Pamela López señala que el anillo de bodas que Christian Cueva le entregó a Pamela Franco es similar al que le dio a ella

LEER MÁS
Yiddá Eslava confirma el fin de su relación con fotógrafo y anunciar su ingreso a reality: "Seguimos siendo amigos"

Yiddá Eslava confirma el fin de su relación con fotógrafo y anunciar su ingreso a reality: "Seguimos siendo amigos"

LEER MÁS
Jaime Bayly revela nuevo conflicto familiar tras excluir a su hermana de la boda de su hija: "Le había hecho dos desaires"

Jaime Bayly revela nuevo conflicto familiar tras excluir a su hermana de la boda de su hija: "Le había hecho dos desaires"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: ¡gol de Marc Bernal!

Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Adrián Villar podría salvarse de prisión preventiva, pese aceptar culpa, explica abogado penalista: "Puede presentar Hábeas Corpus"

Espectáculos

Paula Manzanal se pronuncia tras bombardeos de Irán a bases estadounidenses en Dubái: "Estamos sanos y salvos"

Gabriela Villanueva, Michael Jackson de 'Yo soy', se despide de uno de sus bailarines con emotivo mensaje: "Con la esperanza de que no sea el final"

Pamela López señala que el anillo de bodas que Christian Cueva le entregó a Pamela Franco es similar al que le dio a ella

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025