Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

En 'Sin rodeos', Francesca Montenegro afirmó que Adrián Villar le dijo que regresó a su casa a cambiarse y luego fue en bicicleta a la escena del atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano.

Francesca Montenegro reapareció en una entrevista con Milagros Leiva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Francesca Montenegro reapareció en una entrevista con Milagros Leiva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Francesca Montenegro reapareció luego de algunos días y declaró en televisión que Adrián Villar, su entonces enamorado, le confesó haber retornado en bicicleta al punto donde se produjo el atropello que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano, seleccionada de apnea en buceo libre.

El testimonio fue difundido durante su entrevista en 'Sin rodeos', espacio conducido por Milagros Leiva, en un contexto marcado por el análisis de conversaciones y movimientos posteriores al impacto. La influencer sostuvo que el joven no le habría contado toda la verdad de lo ocurrido esa noche.

lr.pe

Adrián Villar regresó al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano, asegura Francesca Montenegro

Durante la conversación, Francesca Montenegro narró qué le habría dicho Adrián Villar cuando llegó a su vivienda, aún en medio de la confusión por el accidente. Según su versión, el investigado le aseguró que volvió a la escena para observar lo sucedido.

“Me dijo que ha tenido un accidente, que ha huido, que se ha quedado dormido, que ha pestañeado, que se había subido a la vereda y que ‘arrolló un scooter’. Que después se fue a su casa, se cambió y en una bicicleta regresó a lugar a los hechos; pero que ya no vio nada”, declaró la influencer al recordar el relato que, afirma, escuchó de boca del propio Villar.

En su reconstrucción, el joven le indicó que tras ese retorno se dirigió a su casa, se comunicó con su padre, Rubén Villar, y luego acudieron a la vivienda de la influencer buscando orientación legal.

lr.pe

Francesca Montenegro arrepentida por darle acceso a su casa a Adrián Villar

Otro tramo de la entrevista se concentró en cómo Adrián Villar ingresó al domicilio de Francesca Montenegro sin autorización previa para comunicarle que había tenido un accidente vehicular en San Isidro. La influencer afirmó que el joven llegó aproximadamente a las 2:46 de la madrugada y entró directamente hasta su habitación.

“Yo le di ese acceso y creo que ha sido el peor error que he hecho en mi vida”, reflexionó Montenegro al explicar que, en el pasado, le facilitó un modo de ingreso al inmueble. En su versión, el episodio se produjo mientras en el exterior se encontraban Rubén Villar y Marisel Linares, quienes —siempre según su testimonio— buscaban orientación legal de su padre.

