Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

La cantante Pamela Franco respondió con firmeza a las declaraciones de Pamela López sobre su relación con Christian Cueva y aprovechó para lanzar una sorpresiva invitación relacionada con su nuevo centro comercial.

Pamela Franco nuevamente enfrentada con Pamela López. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela Franco volvió al centro de la atención mediática tras lanzar duras declaraciones en contra de Pamela López, expareja de Christian Cueva, quien ha seguido mencionando a la cantante en entrevistas y redes sociales. Todo ocurrió durante una rueda de prensa, en la que Franco presentó oficialmente el nuevo proyecto empresarial que comparte con el futbolista en Lima Norte.

La artista de cumbia no solo defendió a Cueva frente a los cuestionamientos de López, sino que también expresó su incomodidad por la exposición prolongada del conflicto en medios. En un gesto que mezcló ironía y firmeza, invitó a la ahora influencer y actual pareja de Paul Michael, a sumarse al mundo del emprendimiento, lanzándole una frase que ya circula ampliamente en plataformas digitales.

PUEDES VER: Laura Huarcayo comete error en vivo durante 'MQM' y confunde a Pamela López con Pamela Franco

lr.pe

Pamela Franco tilda de 'ociosa' a Pamela López

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Pamela Franco fue consultada sobre las declaraciones reiteradas de Pamela López, quien ha mantenido vigente el tema de la relación entre Franco y Christian Cueva. Visiblemente incómoda por la situación, la intérprete decidió poner límites y expresó el desgaste que ha significado enfrentar constantes ataques mediáticos.

"Yo hablo y deberían aconsejar, somos personas grandes. Para que haya paz se necesita de dos. Vengo soportando un montón de cosas", declaró Franco, dejando entrever que la polémica ha afectado su tranquilidad personal y profesional. La cantante hizo hincapié en que el conflicto ya se ha extendido más de lo necesario, y criticó que se intente lucrar hablando de su vida privada.

Pero lo que más llamó la atención fue la contundente frase que lanzó directamente hacia Pamela López: “La invito más bien a que compre su tienda en Central Plaza de Los Olivos y hay que ponernos a trabajar, porque una persona que no está ociosa y que trabaja no tiene tiempo de chismes”. Con ello, Franco marcó distancia y sugirió que el trabajo es el mejor camino para evitar confrontaciones.

PUEDES VER: Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: 'Nadie me dice qué hacer'

lr.pe

Pamela Franco y Christian Cueva abrirán un centro comercial

Las declaraciones de Pamela Franco se produjeron en el marco del anuncio oficial de la inauguración del Central Plaza Los Olivos, un moderno centro comercial que ha sido impulsado por la cantante junto a Christian Cueva. Este ambicioso proyecto se levanta en Lima Norte y abarca aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

El espacio contará con una explanada para conciertos y una variada oferta de locales comerciales. La pareja ha apostado por un enfoque inclusivo para el desarrollo artístico y cultural del centro, prometiendo que “no se discriminará a nadie” en la programación de eventos musicales. “Este es nuestro nuevo bebé”, se escuchó decir durante el evento de presentación, en referencia al esfuerzo conjunto por sacar adelante el emprendimiento.

