HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Examiga de Pamela López la denuncia por amenazas en su contra y muestra pruebas: "No sabes con quién te estás metiendo"

Selena Cucat, examiga de Pamela López, denunció públicamente amenazas de muerte tras revelarse una conversación con Christian Cueva. El abogado Zamir Villaverde asumió su defensa legal.

Pamela López fue acusada por su examiga de mala madre en un audio filtrado con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Pamela López fue acusada por su examiga de mala madre en un audio filtrado con Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

La polémica en torno a Pamela López no cesa. En medio de los recientes conflictos mediáticos con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, la trujillana ha sido acusada por su examiga Selena Cucat de haberla amenazado de muerte. La denuncia fue presentada en compañía del abogado Zamir Villaverde, quien representa legalmente a Cueva y ahora también patrocina a Cucat.

A través de un video difundido en las redes sociales del propio deportista, se mostró a Selena acompañada del letrado, quien aseguró que su clienta recibió un mensaje intimidante, presuntamente enviado por la esposa de Cueva. La situación se desató tras la filtración de una conversación en la que se expusieron detalles personales y familiares de Pamela López.

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: 'Fueron cosas fugaces'

lr.pe

Denuncian a Pamela López por amenazas en contra de su examiga

En la grabación presentada por Zamir Villaverde, se escucha un mensaje supuestamente enviado por Pamela López a Selena Cucat, donde se le advierte con agresividad sobre posibles represalias si no se retracta de sus declaraciones. La amenaza incluye frases como: “Te vamos a dar piso, c de tu m***”* y “Tú no sabes con quién te estás metiendo”. El mensaje también desestima la ayuda de Christian Cueva, a quien califica como “una basura”.

Selena Culcat ¡y su abogado. Foto: Captura Instagram

Selena Culcat ¡y su abogado. Foto: Captura Instagram

"Selene p*** de m*** si no te rectificas de todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul Michael al padre de mis hijos te vamos a dar piso con***. Tú no sabes con quién te estás metiendo sé que Cueva no te va a ayudar, él es una ba***, asi que piensalo bien", se escucha en el audio compartido por Selena.

Villaverde expresó que asumirá la defensa legal de Selena debido a la gravedad de la amenaza, que no solo involucra a la esposa del futbolista, sino también al entorno familiar de Pamela, incluyendo una tía de Paul Michael, pareja actual de la influencer. La situación ha despertado preocupación por la seguridad de Cucat, quien decidió hacer públicas las amenazas para proteger su integridad.

PUEDES VER: Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: 'Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes'

lr.pe

¿Qué había dicho Selena Cucat sobre Pamela López en el audio?

Días antes de la denuncia, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió un audio en el que se escucha una conversación entre Christian Cueva y Selena Cucat, donde esta última hace fuertes afirmaciones sobre el rol de Pamela López como madre. Según Cucat, Pamela no se hacía cargo directamente de sus hijos, delegando sus cuidados a las niñeras. “Todo el tiempo quien la crio fue Betita, ella se iba a tomar”, se le oye decir en la grabación.

Además, critica abiertamente la exposición mediática que hace Pamela de sus hijos en redes sociales. “¿Qué necesidad de exponer a los bebés?”, cuestiona, agregando que le aconsejó alejarse del conflicto con el futbolista y enfocarse en su bienestar personal: “Trata de sanar, trata de olvidarte, él ya no quiere nada contigo”.

Notas relacionadas
Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: "Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes"

LEER MÁS
Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Colectivo de mujeres trans anuncia plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

LEER MÁS
Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

Dayron Martín confirma que estuvo con Pamela López cuando aún tenía una relación con Anelhí Arias: "Fueron cosas fugaces"

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Espectáculos

Nataniel Sánchez y Erick Elera se emocionan al reencontrarse tras 10 años de su última escena juntos como Joel y Fernanda en 'Al fondo hay sitio'

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras ser acusada de gastar medio millón de soles: "Todos tenemos una deuda"

Xiomy Kanashiro se suma a la conducción de 'América hoy' tras dejar Panamericana TV: "Mi nueva casa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025