La polémica en torno a Pamela López no cesa. En medio de los recientes conflictos mediáticos con su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, la trujillana ha sido acusada por su examiga Selena Cucat de haberla amenazado de muerte. La denuncia fue presentada en compañía del abogado Zamir Villaverde, quien representa legalmente a Cueva y ahora también patrocina a Cucat.

A través de un video difundido en las redes sociales del propio deportista, se mostró a Selena acompañada del letrado, quien aseguró que su clienta recibió un mensaje intimidante, presuntamente enviado por la esposa de Cueva. La situación se desató tras la filtración de una conversación en la que se expusieron detalles personales y familiares de Pamela López.

Denuncian a Pamela López por amenazas en contra de su examiga

En la grabación presentada por Zamir Villaverde, se escucha un mensaje supuestamente enviado por Pamela López a Selena Cucat, donde se le advierte con agresividad sobre posibles represalias si no se retracta de sus declaraciones. La amenaza incluye frases como: “Te vamos a dar piso, c de tu m***”* y “Tú no sabes con quién te estás metiendo”. El mensaje también desestima la ayuda de Christian Cueva, a quien califica como “una basura”.

Selena Culcat ¡y su abogado. Foto: Captura Instagram

"Selene p*** de m*** si no te rectificas de todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul Michael al padre de mis hijos te vamos a dar piso con***. Tú no sabes con quién te estás metiendo sé que Cueva no te va a ayudar, él es una ba***, asi que piensalo bien", se escucha en el audio compartido por Selena.

Villaverde expresó que asumirá la defensa legal de Selena debido a la gravedad de la amenaza, que no solo involucra a la esposa del futbolista, sino también al entorno familiar de Pamela, incluyendo una tía de Paul Michael, pareja actual de la influencer. La situación ha despertado preocupación por la seguridad de Cucat, quien decidió hacer públicas las amenazas para proteger su integridad.

¿Qué había dicho Selena Cucat sobre Pamela López en el audio?

Días antes de la denuncia, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió un audio en el que se escucha una conversación entre Christian Cueva y Selena Cucat, donde esta última hace fuertes afirmaciones sobre el rol de Pamela López como madre. Según Cucat, Pamela no se hacía cargo directamente de sus hijos, delegando sus cuidados a las niñeras. “Todo el tiempo quien la crio fue Betita, ella se iba a tomar”, se le oye decir en la grabación.

Además, critica abiertamente la exposición mediática que hace Pamela de sus hijos en redes sociales. “¿Qué necesidad de exponer a los bebés?”, cuestiona, agregando que le aconsejó alejarse del conflicto con el futbolista y enfocarse en su bienestar personal: “Trata de sanar, trata de olvidarte, él ya no quiere nada contigo”.