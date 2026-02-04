HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Paul Michael anuncia acciones legales contra Selene Cucat, examiga de su novia Pamela López, por difamación: "Afecta gravemente mi honor"

El cantante negó con firmeza las acusaciones de Selene Cucat. Examiga de Pamela López denunció a la empresaria por supuestas amenazas y señaló a Paul Michael de hostigamiento.

Paul Michael y otras personas del entorno de Pamela López han sido señalados también por Selene Cucat.
El entorno de Pamela López atraviesa uno de sus momentos más tensos. Su pareja, Paul Michael, decidió dar un paso al frente y anunciar que iniciará acciones legales contra Selene Cucat, examiga de la empresaria, a raíz de declaraciones que considera difamatorias. El cantante aseguró que no permitirá que su nombre quede expuesto a acusaciones sin sustento, pues estas han comenzado a repercutir en su vida personal.

El conflicto estalló luego de que Cucat presentara una denuncia que involucra directamente a la aún esposa de Christian Cueva, señalándola de amenazarla de muerte. Según lo expuesto en televisión, el caso también implica a la madre de López, a su hija, a una mujer identificada como tía de Michael y a este último, señalado por presunto hostigamiento.

Pamela López se quiebra tras saber que su examiga involucró a su madre en denuncia en su contra: 'No tiene corazón'

lr.pe

"Afecta gravemente mi honor": Paul Michael anuncia acciones legales contra examiga de Pamela López

Paul Michael fue enfático al señalar que no ha establecido nunca comunicación con Selene Cucat y negó tajantemente cualquier señalamiento en su contra. "Ante las acusaciones difundidas en mi contra por una persona con la cual no mantengo ni he mantenido ningún tipo de relación, vínculo personal o contacto, rechazo de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento de acoso o violencia psicológica", manifestó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

El cantante también subrayó que se vio directamente perjudicado por estas declaraciones, a las cuales señaló como calumnias. "Estas afirmaciones son falsas, infundadas y carentes de prueba alguna, y constituyen un acto de difamación que afecta gravemente mi honor, mi integridad personal y mi bienestar emocional y psicológico", indicó.

Comunicado de Paul Michael tras denuncia de examiga de Pamela López. Foto: Instagram

Pamela López niega amenazas contra la vida de su examiga y asegura estar afectada: 'Tales afirmaciones son falsas'

lr.pe

Paul Michael anuncia acciones legales contra examiga de Pamela López

El cantante, con quien Pamela López mantiene una relación pública desde febrero de 2025, se mostró en contra de cualquier tipo de violencia, incluyendo el presunto hostigamiento del cual es señalado por la examiga de su pareja.

En esa línea, anunció que actuará por la vía judicial para defender su nombre. "Debido a la gravedad de estas acusaciones y al daño que vienen generando, he decidido iniciar las acciones legales correspondientes a fin de que los hechos sean esclarecidos por las autoridades y se determine la verdad conforme a ley. Confío plenamente en que el proceso permitirá demostrar mi inocencia", comunicó.

Pamela López se quiebra en televisión

Pamela López se mostró afectada al conocer que su progenitora fue mencionada en la denuncia presentada por su examiga. "Mi madre es una persona ya mayor que tiene otros tipos de problemas de salud. Eso a mí me destroza porque esa mujer no tiene corazón", declaró entre lágrimas. Durante su aparición televisiva, también mencionó que intentó contactarse con Cucat, con quien compartió más de 20 años de amistad e incluso la acompañó en 'El valor de la verdad', luego de ver a su madre desvanecida debido al impacto de la noticia.

El jueves 3 de febrero, agentes policiales llegaron hasta la vivienda de López como parte de las diligencias vinculadas al proceso legal. La empresaria, madre de dos hijos junto a Christian Cueva, cuestionó la intervención y la calificó como una medida desproporcionada. Además, sugirió que detrás del caso podría estar la influencia del propio futbolista, cuyo abogado asumió la defensa de Selene Cucat.

