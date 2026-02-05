HOYSuscripcion LR Focus

Nataniel Sánchez conoce por primera vez al hijo de Erick Elera y Laura Huarcayo reacciona: "Pudo haber sido tu hijo"

“Es igual de histriónico que su papá”, comentó la actriz al conocer al hijo de su excompañero de 'Al fondo hay sitio', y no pudo evitar reír tras el comentario de Laura Huarcayo.

Nataniel Sánchez y el hijo de Erick Elera. Foto: composición LR/América TV
Nataniel Sánchez y el hijo de Erick Elera. Foto: composición LR/América TV

Un emotivo momento se vivió en el programa ‘Mande quien mande’ cuando Nataniel Sánchez, recordada por interpretar a Fernanda de las Casas, conoció por primera vez a Lucas, el hijo de su excompañero de ficción Erick Elera. “Pudo haber sido tu hijo”, bromeó la conductora Laura Huarcayo, provocando risas en la actriz.

Al escuchar su nombre, el pequeño no dudó en correr hacia la actriz y abrazarla, protagonizando una escena cargada de emoción. Antes de despedirse, no ocultó su alegría por conocerlo: “Me encanta conocerte”, a lo que Lucas respondió con soltura: “Obvio”.

Nataniel Sánchez y Erick Elera se emocionan al reencontrarse tras 10 años de su última escena juntos como Joel y Fernanda en 'Al fondo hay sitio'

lr.pe

Nataniel Sánchez y el hijo de Erick Elera se saludan con tierno abrazo

Nataniel Sánchez fue invitada a ‘Mande quien mande’ el 5 de febrero, donde participó como jurado del segmento ‘La dupla perfecta’. Fue allí donde se encontró con Lucas, quien participa en dicha sección junto a su madre Allison Pastor.

Durante el programa, se recordó que Lucas es hijo de Erick Elera, actor que dio vida a Joel González en ‘Al fondo hay sitio’, personaje que mantuvo una relación con Fernanda, interpretada por Nataniel. En medio del momento, el personaje de ‘La Carlota’ intervino con humor: “¿Pero por qué no se van a saludar… saluda a tu vieja, a tu vieja, digo a tu amiga”, lo que motivó que el niño fuera directamente al encuentro de la actriz.

La situación dio pie a una broma de Laura Huarcayo, quien comentó entre risas: “Pudo haber sido tu hijo”. Nataniel Sánchez respondió con naturalidad y cariño, asegurando que ya había visto al pequeño en redes sociales. “Solo te veía en redes porque es igual de histriónico que su papá”, le dijo al menor.

Erick Elera confirma su salida 'Mande quien mande' y niega pelea con Laura Huarcayo: 'He aprendido mucho'

lr.pe

¿Nataniel Sánchez regresará a 'Al fondo hay sitio' en su nueva temporada 2026?

En una reciente entrevista, Nataniel Sánchez habló sobre un posible regreso a ‘Al fondo hay sitio’. La actriz aclaró que su retorno al Perú responde únicamente a este proyecto cinematográfico y que, hasta el momento, no ha sido contactada por la producción de la serie.

Sin embargo, la tambien cantante y bailarina no cerró la puerta a la posibilidad de volver a interpretar a Fernanda de las Casas. Aunque en el pasado rechazó una propuesta debido a condiciones que no consideró favorables, esta vez se mostró más abierta. “Uno nunca puede decir ‘nunca’ porque a veces dices ‘no voy a hacer esto’ y lo terminas haciendo por algo. Las oportunidades vienen y depende del momento de vida, de que todo se junte y calce”, declaró a ‘América Espectáculos’.

