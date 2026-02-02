HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Erick Elera confirma su salida ‘Mande quien mande’ y niega pelea con Laura Huarcayo: “He aprendido mucho”

El actor de 'Al fondo hay sitio' explicó la razón de su salida del programa de América TV, y aseguró que se va agradecido, sin ningún conflicto con Laura Huarcayo.

Erick Elera ense fue del programa 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV
Erick Elera ense fue del programa 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV

Erick Elera puso fin a su breve etapa como conductor de ‘Mande quien mande’, programa de América TV, y aclaró que su salida no estuvo relacionada con conflictos internos, sino con compromisos laborales. El actor, recordado por su papel de Joel González en ‘Al fondo hay sitio’, explicó que el adelanto de grabaciones de la serie le impide continuar en la conducción. “Para mí han sido dos semanas donde he aprendido mucho”, afirmó para Trome.

El actor peruano, quien compartía pantalla con Laura Huarcayo y ‘La Carlota' (Carlos Vílchez), agradeció la oportunidad de haber formado parte del espacio televisivo. Su participación se dio tras el ingreso en reemplazo de Mario Hart, pero la exigencia de asumir dos proyectos simultáneos terminó siendo determinante para su decisión.

Erick Elera y sus compañeros de 'MQM'. Foto: América TV

Erick Elera y sus compañeros de 'MQM'. Foto: América TV

Erick Elera confiesa la razón de su salida de ‘Mande quien mande’

Erick Elera explicó que su retiro de ‘Mande quien mande’ responde a motivos profesionales. El actor peruano detalló que inicialmente pensó que las grabaciones de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ empezarían en marzo; sin embargo, el rodaje se adelantó y comenzó esta semana, lo que cambió por completo su disponibilidad.

“Pensé que en marzo empezaban las grabaciones de la serie ‘Al fondo hay sitio’, pero este lunes arrancó y eso me va a quitar mucho tiempo”, señaló. Además, destacó que la conducción de un programa en vivo implica una carga de trabajo importante. “La chamba en el programa no es sencilla, por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas”, agregó.

Erick Elera descarta pelea con Laura Huarcayo tras dejar 'Mande quien mande'

El actor fue enfático en desmentir cualquier problema. Aseguró que su salida se dio en buenos términos y que su experiencia en el magazine matutino fue enriquecedora tanto en lo profesional como en lo personal. "Es tonto decir que hemos tenido un problema, nada que ver. En ese sentido, están equivocados", manifestó.

Cuando ingresó al espacio televisivo, el popular 'Niño pez' ya había expresado su entusiasmo por esta nueva faceta en su carrera. “Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV”, declaró en ese momento. Ahora, aunque ya no continuará como animador, deja abierta la puerta a futuros proyectos fuera de la actuación.

