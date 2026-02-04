HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': "(Laura) No estaba tan contenta"

El creador de contenido aseguró que la salida del actor de ‘Mande quien mande’ no solo estaría relacionada con las grabaciones en ‘AFHS’.

Tiktoker comentó que incomodidad se dio durante el estreno de 'MQM'.
Tiktoker comentó que incomodidad se dio durante el estreno de 'MQM'. | Foto: composición LR/Instagram

El actor Erick Elera dejó recientemente la conducción de ‘Mande quien mande’ (MQM), lo que generó una serie de rumores en torno a su salida del programa de América TV. Aunque el propio artista aseguró que no existieron conflictos internos, el tiktoker de espectáculos Fer ‘Chiclecitos’ deslizó una versión distinta al señalar que habría existido una incomodidad por parte de la conductora Laura Huarcayo durante los primeros días del programa de televisión.

Salida de Erick Elera de ‘MQM’ habría sido por incomodidad de Laura Huarcayo, según Fer ‘Chiclecitos’

De acuerdo al tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ en el podcast 'Ouke', la versión oficial sobre la salida del cantante y actor de 'Al fondo hay sitio', vinculada a su carga laboral, no sería la única razón. "La excusa que dio es que el trabajo es muy fuerte. Pero ojo al piojo, a mí me comentaron que el día del debut, Laura Huarcayo no estaba tan contenta con Erick Elera", sostuvo.

El tiktoker indicó que la incomodidad habría surgido porque, en su primer día, el actor interrumpía constantemente a la conductora, quien regresaba a la televisión con la intención de cuidar su imagen. Incluso se evidenció que durante la emisión de ‘MQM’, el actor de ‘Al fondo hay sitio’ hacía comentarios en tono de broma sobre la edad de Laura Huarcayo.

"En el primer día, como que Erick Elera mucho ‘chancó’ a Laura Huarcayo. Ella regresaba después de años a la televisión y lo que ella buscaba en ese retorno, era llegar como siempre bien puesta y con su imagen intachable, y que venga un bufón, se te cruce o te corte, no te deje terminar tu idea en el momento", agregó el tiktoker Fer ‘Chiclecitos’.

Erick Elera explicó sus motivos de la salida de 'MQM'

En medio de estas versiones, Erick Elera explicó públicamente que su salida de ‘Mande quien mande’ respondió únicamente a motivos profesionales. El actor, conocido por su papel de Joel González, detalló que el adelanto en las grabaciones de la serie le impidió continuar en la conducción.

Además, descartó de manera tajante cualquier enfrentamiento con Laura Huarcayo o el equipo del programa. Aseguró que se retiró en buenos términos y agradecido por la oportunidad.

