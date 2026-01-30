HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Perú en camino hacia un régimen totalitario | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Laura Huarcayo sorprende al coquetear en vivo con Jociney Barbosa, integrante de Axé Bahía: "Estoy apaixonada"

Tras revelar que no le cerraba las puertas al amor, la querida conductora Laura Huarcayo protagonizó un momento cercano con el brasileño Jociney Barbosa, quien se quedó maravillado por su belleza.

La conductora Laura Huarcayo recientemente fue presentada en 'Mande quien Mande'.
La conductora Laura Huarcayo recientemente fue presentada en 'Mande quien Mande'. | Foto: composición LR/América TV/Facebook

Laura Huarcayo regresó con todo a 'Mande quien Mande'. La querida presentadora, quien estuvo alejada de la conducción durante más de 10 años, es el nuevo rostro principal del programa de América Televisión junto a Carlos Vílchez 'La Carlota' y Erick Elera. En una reciente emisión en vivo del espacio vespertino, sorprendió al coquetear con el artista brasileño Jociney Barbosa, reconocido integrante del grupo musical Axé Bahía.

El momento no pasó inadvertido, especialmente después de que Laura compartiera hace solo unos días que, si bien hoy en día vive una etapa de paz y disfrutaba de su soltería, no le cerraba las puertas al amor más adelante.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Laura Huarcayo se reencuentra con exintegrantes de 'Bienvenida la tarde' en 'Mande quien mande' tras más de 10 años

lr.pe

Laura Huarcayo se pone coqueta con Jociney Barbosa

Todo ocurrió durante un segmento de 'MQM' el 29 de enero, en donde Jociney Barbosa fue presentado como el flamante invitado junto a Brenda Carvalho. Los artistas brasileños llegaron al set con todo su carisma y talento, no solo para revivir las icónicas canciones de su grupo Axé Bahía junto a diversas figuras de la farándula nacional presentes, sino también para asumir el rol de jurados en un concurso de baile.

En ese contexto, Jociney se acercó a Laura Huarcayo y la elogió: "Me va a dar un infarto de solo mirarla". Ella respondió con coquetería, mezclando español y portugués: "Estoy apaxionada". Luego, el bailarín le preguntó si se encontraba soltera y la conductora dijo que sí; sin embargo, 'La Carlota' interrumpió para asegurar que a ella le gustan los hombres de 30 años, lo que provocó risas en el set. Al final, Laura dejó al invitado en escena, no sin antes decirle con picardía: "Después hablamos, Jociney".

PUEDES VER: Laura Huarcayo se sincera y revela que sus hijos aprueban su regreso a la televisión: 'Están más conscientes de lo que hago'

lr.pe

"Estoy disfrutando de mí": Laura Huarcayo no le teme a la soledad

En una reciente entrevista, Laura Huarcayo confirmó que se encontraba soltera. Aunque no le cerraba las puertas al amor, la conductora dejó en claro que actualmente se encontraba en una nueva etapa de plenitud e introspección, tras varios años de su separación de Dimitri Karagounis, con quien estuvo durante más de una década. "Mucho tiempo he estado en una relación y ahora estoy disfrutando de mí", declaró.

La historia de Laura y el empresario inició en 2006, cuando se conocieron en un evento organizado por él en Jaén. Tras casarse y ser considerados como una de las parejas más estables de la farándula, un informe de 'Magaly TV' expuso en mayo de 2020 que la conductora se había retirado del domicilio familiar con su primogénito, fruto de su relación con el actor argentino Juan Martín Mercado, y la hija que ella tuvo con Karagounis. Tras ello, Laura fue contactada por el programa y confirmó que se había separado de Dimitri hacía dos años en ese entonces.

Notas relacionadas
Laura Huarcayo se sincera y revela que sus hijos aprueban su regreso a la televisión: "Están más conscientes de lo que hago"

Laura Huarcayo se sincera y revela que sus hijos aprueban su regreso a la televisión: "Están más conscientes de lo que hago"

LEER MÁS
Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

Productora de 'Mande quien mande' defiende la llegada de Laura Huarcayo: “Es una figura importante de la TV"

LEER MÁS
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

LEER MÁS
Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025