Laura Huarcayo sorprende al coquetear en vivo con Jociney Barbosa, integrante de Axé Bahía: "Estoy apaixonada"

Laura Huarcayo regresó con todo a 'Mande quien Mande'. La querida presentadora, quien estuvo alejada de la conducción durante más de 10 años, es el nuevo rostro principal del programa de América Televisión junto a Carlos Vílchez 'La Carlota' y Erick Elera. En una reciente emisión en vivo del espacio vespertino, sorprendió al coquetear con el artista brasileño Jociney Barbosa, reconocido integrante del grupo musical Axé Bahía.

El momento no pasó inadvertido, especialmente después de que Laura compartiera hace solo unos días que, si bien hoy en día vive una etapa de paz y disfrutaba de su soltería, no le cerraba las puertas al amor más adelante.

Laura Huarcayo se pone coqueta con Jociney Barbosa

Todo ocurrió durante un segmento de 'MQM' el 29 de enero, en donde Jociney Barbosa fue presentado como el flamante invitado junto a Brenda Carvalho. Los artistas brasileños llegaron al set con todo su carisma y talento, no solo para revivir las icónicas canciones de su grupo Axé Bahía junto a diversas figuras de la farándula nacional presentes, sino también para asumir el rol de jurados en un concurso de baile.

En ese contexto, Jociney se acercó a Laura Huarcayo y la elogió: "Me va a dar un infarto de solo mirarla". Ella respondió con coquetería, mezclando español y portugués: "Estoy apaxionada". Luego, el bailarín le preguntó si se encontraba soltera y la conductora dijo que sí; sin embargo, 'La Carlota' interrumpió para asegurar que a ella le gustan los hombres de 30 años, lo que provocó risas en el set. Al final, Laura dejó al invitado en escena, no sin antes decirle con picardía: "Después hablamos, Jociney".

"Estoy disfrutando de mí": Laura Huarcayo no le teme a la soledad

En una reciente entrevista, Laura Huarcayo confirmó que se encontraba soltera. Aunque no le cerraba las puertas al amor, la conductora dejó en claro que actualmente se encontraba en una nueva etapa de plenitud e introspección, tras varios años de su separación de Dimitri Karagounis, con quien estuvo durante más de una década. "Mucho tiempo he estado en una relación y ahora estoy disfrutando de mí", declaró.

La historia de Laura y el empresario inició en 2006, cuando se conocieron en un evento organizado por él en Jaén. Tras casarse y ser considerados como una de las parejas más estables de la farándula, un informe de 'Magaly TV' expuso en mayo de 2020 que la conductora se había retirado del domicilio familiar con su primogénito, fruto de su relación con el actor argentino Juan Martín Mercado, y la hija que ella tuvo con Karagounis. Tras ello, Laura fue contactada por el programa y confirmó que se había separado de Dimitri hacía dos años en ese entonces.