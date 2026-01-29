HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Allison Pastor denuncia robo de prendas de su negocio por presunto trabajador de Rappi: "Se desapareció con los vestidos"

La esposa de Erick Elera mostró las cámaras de seguridad y acusó que el supuesto repartidor canceló el servicio tras recoger el pedido.

Allison Pastor responsabilizó a Rappi del robo. Foto: composición LR/Instagram
Allison Pastor responsabilizó a Rappi del robo. Foto: composición LR/Instagram

Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, utilizó sus redes sociales para denunciar el robo de varias prendas de su emprendimiento de ropa, luego de que un presunto trabajador de Rappi recogiera un pedido que nunca llegó a su destino. Según relató la empresaria, ella misma entregó el paquete con cinco vestidos, pero el repartidor habría cancelado el servicio y desaparecido con la mercadería.

“Amigo, ayúdame a reportar. Acabo de entregar 5 vestidos a un Rappi y se desapareció con los vestidos”, escribió la exchica reality en un mensaje enviado al portal Instarándula. Además, mostró imágenes de una cámara de seguridad donde se observa el momento exacto en que entrega la bolsa al motorizado antes de que este cancele el viaje.

lr.pe

Alisson Pastor revela que supuesto repartidor de Rappi se llevó prendas

De acuerdo con el testimonio de Allison Pastor, el hecho ocurrió cuando el supuesto motorizado llegó hasta su gimnasio para recoger el pedido que debía ser enviado a un cliente. La influencer aseguró que confió en el servicio, pero que minutos después notó que el envío había sido cancelado sin explicación.

“Me acaban de robar más de 5 vestidos que estaba enviando ¿cómo es posible? y el soporte dice que no es responsable de sus motorizados”, reclamó. En otro mensaje agregó: “Acá se ve claro que entrego una bolsa al motorizado y este ¿qué hizo? Cancelar y nunca llegó”.

Pastor sostuvo que intentó comunicarse de inmediato con el soporte de la empresa, pero no obtuvo respuesta. “Cuando yo entregué el producto llamo soporte. No me contestan en primer lugar, estoy que escribo y nadie me responde”, relató indignada.

Denuncia de Allison Pastor. Foto: Instagram

Denuncia de Allison Pastor. Foto: Instagram

PUEDES VER: Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: 'Pero no pareces'

lr.pe

Allison Pastor exige respuesta tras denunciar robo de vestidos

La esposa de Erick Elera también publicó un video donde amplió su denuncia y expresó su molestia por la falta de solución. “Estoy indignada. Cómo es posible que la empresa Rappi contrate motorizados que literal son unos rateros”, manifestó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Asimismo, la exchica reality explicó que el valor de las prendas sustraídas representa una suma importante de dinero para su negocio. “Estamos hablando de un valor casi de una cantidad fuerte de dinero de unos vestidos que he tenido que entregar y nadie me da respuesta. Nadie me da razón, de verdad. Estoy indignada, estoy harta con esta empresa Rappi. Necesito que me den una solución ya”, señaló.

