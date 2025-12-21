HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Andrés Wiese reaparece junto a Nataniel Sánchez y emocionan a fanáticos de ‘AFHS’: “Bellos los hermanitos”

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez compartieron un emotivo reencuentro en redes sociales que despertaron nostalgia entre los seguidores de la serie 'Al fondo hay sitio'.

Andrés Wiese reaparece junto a Nataniel Sánchez y emocionan a fanáticos de ‘AFHS’: “Bellos los hermanitos”
Andrés Wiese reaparece junto a Nataniel Sánchez y emocionan a fanáticos de ‘AFHS’: “Bellos los hermanitos”

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez sorprendieron a sus seguidores al reaparecer juntos en una serie de fotografías publicadas por el actor. El reencuentro ocurrió luego de un largo tiempo sin verse públicamente, lo que generó inmediata atención en redes sociales.

En las imágenes, ambos artistas mostraron la cercanía que mantienen pese al paso de los años. Wiese acompañó la publicación con una dedicatoria especial: “Hermanos para siempre. Te adoro con todo mi corazón monga”, dejando en evidencia el fuerte vínculo que los une.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Nataniel Sánchez se pronuncia ante rumores de un posible regreso a la serie ‘AFHS’: '¿Quién sabe?'

lr.pe

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez intercambian emotivos mensajes

Nataniel Sánchez no tardó en responder con un comentario cargado de afecto. La actriz destacó el valor del reencuentro y la importancia de mantenerse presentes en la vida del otro: “¡Qué hermosas fotos! Pero lo más bonito fue haber podido celebrar tu vida hermanito! Te quiero mucho, mucho. Y qué regalo que, aunque pasen los años, sigamos queriéndonos, valorándonos y buscando estar presentes en la vida del otro”.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez intercambian emotivos mensajes.

Andrés Wiese y Nataniel Sánchez intercambian emotivos mensajes.

Andrés Wiese replicó el mensaje con palabras igualmente emotivas. El actor expresó su gratitud y cariño hacia su amiga: “Es un regalo eterno ser tu hermano y tener tu cariño. Sabes cuánto te amo, y lo feliz que soy de haber recibido un año más de vida con ustedes ese día, gracias de todo corazón Nati bella”.

PUEDES VER: América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

lr.pe

Fanáticos de ‘AFHS’ reaccionan tras el reencuentro

La publicación se dio en medio del reciente desenlace de ‘Nachito’ en ‘Al fondo hay sitio’, lo que motivó a muchos seguidores a recordar antiguas temporadas de la serie. El momento avivó la nostalgia por los personajes que ambos interpretaron en la ficción.

Entre los comentarios destacados se leyeron mensajes como: “Bellos los hermanitos”, “De las Casas para siempre”, “Cómo el vino los dos, parecen hermanos de verdad”, “Nicolás y Fernanda De las Casas” y “Los hermanos Pampañaupa”. Muchos usuarios incluso expresaron su deseo de volver a verlos juntos en la pantalla.

Notas relacionadas
América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

América TV confirma a Andrés Wiese en un nuevo proyecto televisivo tras superar apendicitis

LEER MÁS
Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

Actor Andrés Wiesse fue sometido a operación de emergencia tras presentar problemas de salud: “Cuídense mucho”

LEER MÁS
Andrés Wiese sufrió un accidente y preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizado: "Pudo ser mucho peor"

Andrés Wiese sufrió un accidente y preocupa a sus seguidores tras ser hospitalizado: "Pudo ser mucho peor"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

LEER MÁS
Fernando Díaz confiesa cómo reaccionó al ser vinculado con Maju Mantilla pese a tener esposa: “Busqué a mi abogado”

Fernando Díaz confiesa cómo reaccionó al ser vinculado con Maju Mantilla pese a tener esposa: “Busqué a mi abogado”

LEER MÁS
Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: “Gracias por todo”

Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: “Gracias por todo”

LEER MÁS
Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

Final de 'Yo soy' 2025 segunda temporada: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó el primer lugar

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de la segunda temporada de 'Yo soy' 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025