Espectáculos

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

“Ya perdí”, expresó Melcochita al ver las comprometedoras imágenes de su todavía esposa Monserrat Seminario, besándose con un amigo del cómico. 

Melcochita y Monserrat Seminario estuvieron 17 años juntos. Foto: Composición LR/ATV
Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, se pronunció tras ver las imágenes en las que su esposa Monserrat Seminario, aparece besándose con otro hombre, lo que confirmaría una infidelidad. El popular sonero aclaró que no le hará reclamos a la madre de sus hijas y que seguirá adelante, enfocándose en las menores y en su trabajo.  

“Yo estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. Ya no puedo hacer nada, solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar”, expresó el cómico en conversación con Trome.

PUEDES VER: Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: 'Trató de fugarse 2 veces con él'

lr.pe

Melcochita desea que Monserrat sea feliz y le vuelve a pedir el divorcio

Melcochita, de 90 años, dio declaraciones que dejaron entrever que el amor que sentía por Monserrat habría terminado tras 17 años juntos. Él volvió a reafirmar su deseo de divorciarse y le deseó felicidad a su todavía esposa tras ver las imágenes de ella besándose con otro hombre.

“Lo único que quiero es mi divorcio, que estemos de mutuo acuerdo y separarme. Si ella ya tiene un novio, pues que sea feliz”, señaló.

Por otra parte, Melcochita recordó que siempre le pedía a Monserrat que fuera sincera con él si dejaba de sentir amor, para evitar una traición, que consideraba una grave falta de respeto. “Cuando recién la conocí y estuvimos juntos, le dije clarito: ‘Si tú más adelante sientes algo por otra persona, pues no me agarres por el pulmón (espalda), sino que me lo dices’. Es mejor siempre no faltarse el respeto, pero que sea feliz”, finalizó.

PUEDES VER: Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

lr.pe

¿Quién es el amigo de Melcochita que aparece besándose con Monserrat?

Susan Villanueva, hija de Melcochita, fue quien reveló las imágenes que serían la presunta prueba de la infidelidad de Monserrat Seminario hacia su padre, durante el programa de Magaly Medina. Allí, la también cantante afirmó que el hombre que aparece besando a la piurana se llama Eduardo Cárdenas y que la piurana intentó escapar en dos ocasiones con él.  

"Cuando ella ha sacado sus en vivos, la gente empezó a escribir en los comentarios: 'Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, él es su marido'. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar. Pensamos que era IA", contó Susan, quien también agregó que Monserrat admitió el beso, pero le aclaró que no pasó nada más.  

