Los actores Nataniel Sánchez y Erick Elera fueron dos de los protagonistas de la era antigua de 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición Melissa Landa / URPI-LR / América TV

¡El reencuentro más esperado por los fans de 'Al fondo hay sitio'! Después de una década desde su última escena juntos como Joel Gonzáles y Fernanda de las Casas, Erick Elera y Nataniel Sánchez volvieron a compartir un momento frente al público. La aparición conjunta de los recordados actores no tardó en despertar nostalgia y entusiasmo entre los seguidores de la icónica serie peruana, quienes celebraron la complicidad que aún se mantiene entre ambos intérpretes.

El esperado encuentro se dio durante el avant premiere de 'Mi mejor enemiga', la nueva comedia protagonizada por Nataniel bajo la dirección de Saskia Bernaola, en su debut como cineasta. La película, que promete risas y situaciones inesperadas, llega a todas las salas de Perú desde este jueves 5 de enero.

Nataniel Sánchez y Erick Elera se reencuentran tras 10 años de su última escena juntos en 'Al fondo hay sitio'

Muy emocionados. Así se mostraron Nataniel Sánchez y Erick Elera en este esperado reencuentro. El actor, días atrás, había sido invitado públicamente por su expareja de 'Al fondo hay sitio' al avant premiere de su nuevo proyecto. Ante la prensa, no ocultó su nostalgia al protagonizar este momento tan esperado por los fans de Joel y Fernanda. "Después de tiempo. Se le extraña muchísimo. Unas épocas muy bonitas", manifestó.

El exconductor de 'Mande quien mande' recordó que, a pesar de que es mayor que Nataniel por ocho años, ella era estricta con él en el set. Sus palabras provocaron una inevitable comparación entre Sánchez y Fernanda, cómicamente conocida como 'Hija de Chuky', lo cual fue recibido por la actriz con muy buena disposición y risas.

"Ojalá algún día puedan volver": Erick Elera sobre nuevo proyecto con Nataniel Sánchez

En esa línea, Erick Elera manifestó sus deseos de volver a ver juntos a Joel Gonzáles y Fernanda de las Casas en 'Al fondo hay sitio' u otro proyecto. "Ojalá algún día puedan volver, ya sea en la serie o en alguna otra novela. Por algo no se ha dado hasta ahora, pero quizás ya llega el momento", declaró, dejando las expectativas en su punto máximo.

La última vez que la pareja compartió escena en la serie fue en el gran final de la octava temporada, en 2016. En ese entonces, los personajes habían sellado su reconciliación y supuestamente tuvieron a sus gemelos, Nemo y Doris. Sin embargo, en la novena entrega, estrenada en 2022, se confirmó que el nacimiento de los bebés había sido un sueño de Joel, quien se separó definitivamente de Fernanda. Este cambio en la historia justificó la ausencia de Nataniel, radicada desde 2019 en España.

Por su parte, la actriz y bailarina, quien regresó temporalmente a Perú por el estreno de 'Mi mejor enemiga', aprovechó la ocasión para agradecerle a Erick Elera por su apoyo y mencionar que está siempre dispuesta a colaborar con él. "Para mí, siempre va a ser un regalo poder trabajar con Erick. Ha sido muy emocionante verlo en este proyecto porque 'Mi mejor enemiga' me ha traído muchas alegrías, y que esté compartiendo conmigo esto es muy especial", sentenció.