Nataniel Sánchez interpretó a Fernanda de las Casas, una de las protagonistas de la era antigua de 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/América TV

El final de 'Al fondo hay sitio' en 2025 avivó los pedidos de que los hermanos Nicolás y Fernanda de las Casas regresen a la serie, luego de que su padre, Miguel Ignacio, recibiera un disparo por parte de un misterioso personaje. Con el regreso de Nataniel Sánchez a Perú tras ocho años radicando en España, crece la ilusión de muchos fanáticos por volver a verla interpretando a la exesposa de Joel Gonzáles, un personaje principal al que dio vida a lo largo de toda la era antigua de 'AFHS'.

En una reciente entrevista con motivo de su próximo proyecto nacional, la actriz peruana de 34 años se pronunció sobre la posibilidad de retomar su icónico papel en el programa de América TV.

Nataniel Sánchez no descarta regresar a 'Al fondo hay sitio'

La pregunta se dio durante la conferencia de prensa de la ópera prima de Saskia Bernaola, 'Mi mejor amiga', una película que se convierte en su segundo protagónico en el cine. En esa línea, Nataniel Sánchez dejó en claro que regresó a Perú con motivo de este proyecto cinematográfico y que no ha sido contactada por la producción de 'Al fondo hay sitio' hasta el momento.

Sin embargo, la también bailarina no descartó la posibilidad de volver a interpretar a Fernanda de las Casas, quien cómicamente era llamada 'Hija de Chucky'. Si bien en el pasado mencionó que rechazó la oferta debido a condiciones desfavorables, en esta oportunidad afirma que, si las circunstancias lo permiten, podría regresar a Las Nuevas Lomas. "Uno nunca puede decir 'nunca' porque a veces dices 'no voy a hacer esto' y lo terminas haciendo por algo. Las oportunidades vienen y depende del momento de vida, de que todo se junte y calce", declaró a 'América Espectáculos'.

"Los personajes siempre eligen a sus actores": Nataniel Sánchez sobre su rol en 'Mi mejor amiga'

Con el estreno de 'Mi mejor amiga', programado para el 5 de febrero de 2026 en todos los cines a nivel nacional, Nataniel Sánchez no ocultó su emoción por esta película, a la cual calificó como una comedia realizada "con amor, entrega y diversión" que ofrecerá un gran momento a los espectadores.

La artista, quien promocionará el proyecto durante 15 días en Perú tras su arribo el 25 de enero, según declaró a 'América Espectáculos', se mostró satisfecha por haber dado lo mejor en esta inmersión en la comedia de la mano de Saskia Bernaola, si bien siempre pensó en sí misma más como una actriz dramática.

En esa línea, rememoró también que tuvo una conexión instantánea con la trama y con Valeria, a quien interpreta en esta historia sobre dos exmejores amigas que se reencuentran después de 25 años. "Cuando me alcanzaron el guion, sin saber quiénes eran mis compañeros, ya me estaba carcajeando. Y ahora que he visto la película, me reafirmo en que los personajes siempre eligen a los actores", sentenció.