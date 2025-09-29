HOYSuscripcion LR Focus

Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

El actor de ‘Al fondo hay sitio’, Erick Elera protagonizó conmovedoras escenas junto a su hijo y esposa frente a miles de personas durante el evento culinario ‘fusión’. 

Erick Elera es uno de los actores históricos de la serie 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/América TV.
Erick Elera fue sorprendido durante su presentación en el evento gastronómico ‘Fusión’, realizado en San Miguel, donde subió al escenario para interpretar alguna de sus canciones frente a miles de personas. Sin embargo, no imaginó que la producción le prepararía un sentido homenaje con su hijo, Lucas, como protagonista.

El menor apareció en la pantalla gigante del evento para resaltar la perseverancia de su padre en convertirse en uno de los actores más populares de Perú y, además, revelar la conmovedora promesa que Elera le hizo a su madre fallecida.

PUEDES VER: Alisson Pastor revela por primera vez cuántos años se lleva con Erick Elera y desata revuelo en redes sociales: “Pero no pareces”

lr.pe

Erick Elera llora al escuchar a su hijo revelar la promesa que le hizo a su mamá

“Papá, tu camino no fue nada sencillo, pero sabías que tu lugar favorito era estar sobre el escenario. Lo veías lejano porque de chibolo te botaban de varios lugares, pero siempre regresabas con más ganas”, expresó el pequeño Lucas mientras Erick Elera miraba la pantalla desde el escenario, orgulloso de su heredero, sin imaginar que rompería en llanto por lo que escucharía después.

“Gracias a diosito, mi abuelita pudo ver tu primera novela en televisión. Ella estaba malita y, antes de partir, le hiciste una promesa: que cumplirías tus sueños y seguirías adelante por ella. Él es mi papá, pero sigue siendo el hijo que no olvidó su promesa y está más cerca de cumplir sus sueños. Te amo papá”, señaló Lucas Elera Pastor.

Ante estas palabras, el popular Joel Gonzales de ‘Al fondo hay sitio’ no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar desconsoladamente. De inmediato, ‘Choca’ Mandros, animador del evento, intentó tranquilizarlo. Fue entonces cuando Allison Pastor, esposa de Erick Elera, y su hijo Lucas subieron al escenario para darse un emotivo abrazo con el actor, conmoviendo al público que veía la escena.

PUEDES VER: Estudiante queda asombrada por concierto Erick Elera en la bienvenida de cachimbos de su universidad: ''Por algo es la leyenda''

lr.pe

Erick Elera en shock por las palabras que le dedicó su hijo

Tras finalizar el evento, las cámaras de ‘América espectáculos’ entrevistaron a Erick Elera, quien confesó que jamás imaginó que la organización le prepararía un homenaje, y mucho menos que su propio hijo le hiciera recordar la promesa que le hizo a su madre antes de fallecer.

“Te juro que ni siquiera lo imagine. No pensé. Ahora entiendo la insistencia de venir en familia. Lucas me decía ‘papá voy a ir a tu concierto’. Pero te juró que no paso por mi mente. No pensé que él podría decir tantas palabras para la cámara, por eso estoy emocionado por todas las cosas que dijo”, expresó el actor conmovido.

