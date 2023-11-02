El Perú tiene como capital a Lima, la ciudad más poblada del país. Foto: composición LR/revista de entretenimiento y turismo en el Perú/Educaplay

El Perú, cuya capital es Lima, tiene más de 20 departamentos y una provincia constitucional, el Callao. El territorio del país sudamericano tiene una diversidad climática con sus tres regiones: costa, sierra y selva.

Aunque Lima es el departamento con más población y más distritos del Perú, y Loreto, el más extenso, ninguna de las dos jurisdicciones es la que tiene el mayor número de provincias. Conoce por qué Áncash es el departamento con más provincias.

¿Cuál es el departamento del Perú con más provincias?

El departamento del Perú con más provincias es Áncash, ya que tiene 20 jurisdicciones a lo largo de su territorio. Estos son: Huaraz, Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal, Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

El departamento de Áncash tiene múltiples ecosistemas. Foto: composición LR/Chimbote online/AMAZON WORLD

La capital de Áncash es Huaraz, pero su localidad con más población es Chimbote. Asimismo, este departamento ocupa el segundo lugar, después de Lima, con la mayor cantidad de distritos, pues tiene en total 166.

Cabe precisar que Áncash fue creado el 12 de junio de 1835, por lo que en la actualidad tiene 188 años de fundación. Áncash cuenta con un rico patrimonio histórico, con yacimientos arqueológicos precolombinos como Chavín de Huantar que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad.

¿Cómo se llaman los lugares turísticos de Ancash?