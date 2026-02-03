El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció oficialmente su intervención ante un presunto caso de violencia familiar que involucra al reconocido sonero peruano Pablo Villanueva Branda. Esto se da luego de que las hijas del propio artista aseguraran que Monserrat Seminario, esposa del músico de 90 años, lo maltrataba y agredía.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el MIMP informó que un equipo multidisciplinario fue desplazado para brindar atención inmediata. El objetivo, según indicó la institución, es garantizar la protección y el bienestar integral del también actor cómico, quien fue mencionado como presunta víctima.

MIMP se pronuncia por posibles agresiones de Monserrat a Melcochita

La intervención del MIMP se produjo luego de las recientes declaraciones en medios y redes sobre el conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario, quienes compartieron una relación de más de 17 años. La entidad detalló que se estableció contacto directo con la presunta víctima, a quien se le ofrecieron los servicios disponibles para casos de violencia familiar.

“Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de conocimiento los canales de atención correspondientes, a fin de garantizar su bienestar integral”, comunicó el organismo público.

Comunicado del MIMP. Foto: 'X'

El MIMP también hizo énfasis en su labor continua a través del Programa Nacional Gratitud, dirigido a salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores. Reafirmaron su compromiso institucional con la protección de este grupo vulnerable, subrayando que todos los casos denunciados públicamente reciben atención prioritaria.

Hijas de Melcochita aseguraron que Monserrat agredía a su padre

La controversia escaló cuando las hijas del cómico, Yessenia y Susan Villanueva, se pronunciaron públicamente tras la ruptura de su padre con Monserrat. Ambas afirmaron que decidieron intervenir ante los presuntos episodios de maltrato hacia el artista, que habrían notado con preocupación luego de la separación.

En declaraciones al programa Jimmy Show, Yessenia fue enfática y fue la primera en sacar a la luz las posibles agresiones. “Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre”, sostuvo, sin ofrecer más detalles sobre los hechos.

Por su parte, Susan Villanueva lanzó un fuerte mensaje hacia Monserrat Seminario, señalando que, pese a los años de apoyo económico que su padre habría brindado, no recibió un trato justo.

“Porque si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, no le pongas la mano encima. No seas Judas. Si lo quieres sangrar, ságralo, pero trátalo bien”, expresó en su intervención.