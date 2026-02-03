HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 JERÍ AMENAZA a MEDIOS por revelar reuniones con amigas que obtuvieron contrataciones / #TLR

Espectáculos

MIMP ofrece ayuda a Melcochita ante presuntas agresiones de Monserrat Seminario: "A fin de garantizar su bienestar"

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) activó su protocolo de atención tras la denuncia pública de las hijas de Melcochita, quienes acusan a Monserrat Seminario de maltratar al artista.

Melcochita y Monserrat Seminario terminaron su relación tras 17 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Melcochita y Monserrat Seminario terminaron su relación tras 17 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció oficialmente su intervención ante un presunto caso de violencia familiar que involucra al reconocido sonero peruano Pablo Villanueva Branda. Esto se da luego de que las hijas del propio artista aseguraran que Monserrat Seminario, esposa del músico de 90 años, lo maltrataba y agredía.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el MIMP informó que un equipo multidisciplinario fue desplazado para brindar atención inmediata. El objetivo, según indicó la institución, es garantizar la protección y el bienestar integral del también actor cómico, quien fue mencionado como presunta víctima.

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melcochita expone la verdad detrás de su separación de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

lr.pe

MIMP se pronuncia por posibles agresiones de Monserrat a Melcochita

La intervención del MIMP se produjo luego de las recientes declaraciones en medios y redes sobre el conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario, quienes compartieron una relación de más de 17 años. La entidad detalló que se estableció contacto directo con la presunta víctima, a quien se le ofrecieron los servicios disponibles para casos de violencia familiar.

“Ante un presunto caso de violencia familiar contra el señor Pablo Villanueva Branda, un equipo multidisciplinario del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios haciéndole de conocimiento los canales de atención correspondientes, a fin de garantizar su bienestar integral”, comunicó el organismo público.

Comunicado del MIMP. Foto: 'X'

Comunicado del MIMP. Foto: 'X'

El MIMP también hizo énfasis en su labor continua a través del Programa Nacional Gratitud, dirigido a salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores. Reafirmaron su compromiso institucional con la protección de este grupo vulnerable, subrayando que todos los casos denunciados públicamente reciben atención prioritaria.

PUEDES VER: Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: 'Todo se va a la casa, las bebés y los paseos'

lr.pe

Hijas de Melcochita aseguraron que Monserrat agredía a su padre

La controversia escaló cuando las hijas del cómico, Yessenia y Susan Villanueva, se pronunciaron públicamente tras la ruptura de su padre con Monserrat. Ambas afirmaron que decidieron intervenir ante los presuntos episodios de maltrato hacia el artista, que habrían notado con preocupación luego de la separación.

En declaraciones al programa Jimmy Show, Yessenia fue enfática y fue la primera en sacar a la luz las posibles agresiones. “Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre”, sostuvo, sin ofrecer más detalles sobre los hechos.

Por su parte, Susan Villanueva lanzó un fuerte mensaje hacia Monserrat Seminario, señalando que, pese a los años de apoyo económico que su padre habría brindado, no recibió un trato justo.

“Porque si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, no le pongas la mano encima. No seas Judas. Si lo quieres sangrar, ságralo, pero trátalo bien”, expresó en su intervención.

Notas relacionadas
Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Monserrat Seminario lanza fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario lanza fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Reimond Manco asegura que Miguel Trauco podría jugar en Liga 2 con Unión Comercio: "Hubo conversaciones con el presidente"

Reimond Manco aconsejó a Álex Valera no salir de Universitario tras buen presente: "Si fuese él, no me iría"

Espectáculos

Exchica reality de ‘Combate’ se casó en íntima ceremonia en Argentina tras alejarse de la TV: así fue la romántica boda

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano asegura que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana Edita: "Hubo muchos problemas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025