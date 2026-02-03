HOYSuscripcion LR Focus

Vínculos oscuros: Jon Tay, el "tío Johnny" y la caída de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Melcochita niega que Monserrat Seminario lo haya agredido físicamente y desmiente a sus hijas: "Hubo un malentendido"

Las hijas de Melcochita señalaron a Monserrat Seminario por presuntos episodios de maltrato físico contra el humorista. No obstante, el artista de 89 años aseguró que se dijeron cosas inexactas producto de la cólera del momento.

Melcochita da su versión Foto: Composición LR
Melcochita da su versión Foto: Composición LR | Instagram

Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, aseguró que toda la información vertida en las últimas horas sobre su el fin de su relación sentimental con Monserrat Seminario es inexacta y producto de un malentendido.Como se recuerda, el humorista acusó a su expareja de robarle todos sus ahorros y de nunca mostrarle el estado de su cuenta bancaria.

Según Melcochita, muchas de las cosas que dijo contra Monserrat fueron producto de la cólera del momento. Asimismo, negó que haya sido maltratado físicamente, como aseguraron sus hijas.

Melcochita habla sobre el medio millón de soles

En declaraciones para Trome, Melcochita aseguró que "la vez pasada que hablé es porque estaba con cólera, dije que era medio millón de soles, pero si tuviera ese dinero no estaría aquí en Perú, sino en Miami. Hubo un malentendido, aseguró el artista de 89 años.

Asimismo, el sonero hizo un llamado a la prensa para que ya no hable del tema porque "lo están estresando" y le puede "pasar algo". "Se me ha subido la presión, me duele la cabeza, se me ha hinchado la vena del cuello y quizá de da una embolia", advirtió.

Melcochita sobre el supuesto maltrato físico

Sobre el supuesto maltrato físico al que habría sido sometido, el humorista negó los hechos. "No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella", aseguró.

Como se recuerda, Yessenia y Susan Villanueva responsabilizaron a Monserrat Seminario por presuntos episodios de maltrato contra el padre de ambas. "Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él", señalaron para Jimmy Show.

