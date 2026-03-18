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Magaly Medina deja mensaje a Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren: “Date cuenta, no está enamorado de ti”

Luego de emitir imágenes de Mario Irivarren besando a una joven en un yate en Argentina, Magaly Medina se dirigió a la modelo y cuestionó la relación que mantiene con el exchico reality

Medina difundió imágenes de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi durante una fiesta en un yate en Argentina junto a varias jóvenes. Foto: Composición LR
Medina difundió imágenes de Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi durante una fiesta en un yate en Argentina junto a varias jóvenes. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de 'Magaly TV, La Firme' se difundieron imágenes del viaje que realizaron Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi a Buenos Aires, Argentina, donde fueron captados disfrutando de una fiesta privada en un yate junto a varias mujeres. El material corresponde a la primera parte del informe de Magaly Medina, que adelantó que este miércoles se revelarán más detalles del viaje.

En el video se observa a los chicos reality compartiendo bebidas y bailando con varias acompañantes. Sin embargo, uno de los momentos que llamó más la atención fue cuando Irivarren aparece besando a una joven, escena que rápidamente generó comentarios debido a que actualmente él mantiene una relación con Onelia Molina.

PUEDES VER: Así fue la juerga de Mario Irivarren y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en fiesta privada con mujeres en Argentina

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Magaly se dirige a Onelia tras imágenes de Mario Irivarren

Tras mostrar el avance de su informe, Medina no dudó en pronunciarse y envió un mensaje directo a la modelo, cuestionando la relación que mantiene con el integrante del pódcast La Manada, con quien se le ha visto derrochando amor hasta antes del ampay.

“Date cuenta, no está enamorado de ti. Porque ahí él parecía el rey de la fiesta; era el soltero entre los solteros. No tiene ninguna vinculación afectiva ni emocional con la que es públicamente su novia, con la que convive incluso y con quien ha formado una relación”, expresó Magaly.

PUEDES VER: Mario Irivarren es ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

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Asimismo, la conductora recordó un episodio ocurrido el año pasado, cuando durante la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria se difundió una conversación de Mario mencionando que quería comunicarse con su expareja, Vania Bludau.

"Onelia no aprendió nadita de la lección después de lo que hizo Mario Irivarren en la boda de Alejandra, donde estuvo mirando a la ex y, después de todo el escándalo, ella lo perdona y vuelve con él”, sentenció.

Cuestiona comportamiento de Said Palao pese a su matrimonio con Alejandra Baigorria

En tanto, Magaly también se refirió a la presencia de Said Palao en la celebración, quien aparece compartiendo y bailando en el yate. La conductora cuestionó su comportamiento al recordar que actualmente lleva casi un año de casado con la empresaria Alejandra Baigorria.

“¿Eso es de un hombre casado como Said Palao? ¿Cuya mujer viene diciendo en todos los programas de televisión que ella ya está preparándose para quedar embarazada porque Said es un buen hijo, un buen padre y el amor de su vida?”, agregó.

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