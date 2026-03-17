La expulsión de Américo se reveló en la transmisión de 'Yo soy' el lunes 16 de marzo. | Foto: composición LR/Latina

La expulsión de Américo se reveló en la transmisión de 'Yo soy' el lunes 16 de marzo. | Foto: composición LR/Latina

La expulsión del imitador de Américo de 'Yo soy' al inicio de la semana final sorprendió a los espectadores. La noche del lunes 16 de marzo, los conductores Franco Cabrera y Diana Sánchez anunciaron en plena transmisión que el participante, cuyo nombre verdadero es Leonardo Navarro, había sido separado del programa de Latina y confirmaron el motivo detrás de esta radical decisión de la producción.

Este episodio suma una nueva controversia en la temporada 2026 del reality, la cual no solo estuvo marcada por el talento, sino también por sonadas polémicas. Entre ellas figura un intento de agresión vinculado a los dobles de Jowell & Randy y las acusaciones del imitador de Pedro Suárez-Vértiz tras ser eliminado.

Expulsan a Américo de 'Yo soy'

Todo sucedió al inicio de 'Yo soy', cuando Franco Cabrera interrumpió la alegre introducción del programa para comunicar esta inesperada noticia. “El participante Américo, Leonardo Navarro, ha sido separado de la competencia”.

El presentador, en compañía de su colega Diana Sánchez, indicó con absoluta seriedad que tan solo unos minutos antes la producción le informó esa decisión. Sus palabras dejaron atónitos a los presentes en el set, al público en sus casas y a los conductores del react en vivo, quienes no ocultaron sus expresiones de sorpresa.

¿Por qué expulsaron a imitador de Américo de 'Yo soy'?

Leonardo Navarro llegó a la semana final de 'Yo soy' 2026 como uno de los favoritos del jurado con su interpretación de Américo. Incluso el propio cantante chileno, apodado el ‘Rey de la Cumbia’, felicitó a su imitador y le deseó todos los éxitos. Sin embargo, una infracción del participante terminó provocando su expulsión definitiva del concurso de Latina, según confirmó Franco Cabrera.

“Hace minutos, he sido informado por la producción de esta separación dado que no ha cumplido con los reglamentos y protocolos internos del programa. Por este motivo, hoy no se va a presentar y queda eliminado de la competencia”, reveló el conductor. No se precisaron los detalles sobre la falta de Navarro, quien anteriormente ya había destacado en formatos como 'La voz Perú' y 'Lo 4 finalistas'.

Además de la expulsión de Leonardo Navarro, la edición de 'Yo soy' del lunes 16 de marzo trajo consigo las eliminaciones de los imitadores de Rubén Blades, David Bisbal y Paloma San Basilio, quien también fue reconocida por la artista original. Por otro lado, la doble de Ivy Queen se salvó gracias al comodín del botón otorgado por Carlos ‘Cachín’ Alcántara.