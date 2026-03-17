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¡Ya está enterada! Onelia Molina reacciona a ampay en el que Mario Irivarren besa a joven en Argentina

El ampay llegó a Onelia Molina. Explosivo video de 'Magaly TV, la firme' expone a su pareja, Mario Irivarren, besando a una mujer en una fiesta en Argentina junto a Said Palao y Patricio Parodi.

Magaly Medina revelará el ampay completo de Mario Irivarren este 17 de marzo.
Magaly Medina revelará el ampay completo de Mario Irivarren este 17 de marzo. | Foto: composición LR/América TV/ATV

La difusión de un nuevo ampay en 'Magaly TV, la firme' el 17 de marzo ha puesto en el centro de la polémica a Mario Irivarren. El chico reality fue captado besando a una mujer durante una fiesta privada en un yate en Argentina, donde también estuvieron Said Palao y Patricio Parodi. La noticia no tardó en llegar a su pareja, Onelia Molina, quien ya mostró señales de haber visto las imágenes.

El caso ha generado gran revuelo en la farándula nacional, no solo por la magnitud del ampay, sino también por la reacción de la odontóloga de profesión, que hasta horas antes compartía con emoción en sus redes momentos destacados de su participación en 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: Mario Irivarren es ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

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Onelia Molina reacciona ampay de Mario Irivarren

Onelia Molina no pasó por alto la publicación del ampay en la cuenta oficial de 'Magaly TV, la firme'. La modelo dejó un “me gusta” en el post que mostraba a Mario Irivarren besando a una joven en Argentina, gesto que confirma que ya está enterada de lo ocurrido.

Lo llamativo es que, hasta horas antes de la difusión de las imágenes, la popular ‘One’ compartía en sus redes sociales momentos de su actual participación en ‘Esto es guerra’, reality en el que Mario ya no figura, pero que fue determinante en la historia de ambos, ya que en este escenario se conocieron y consolidaron su romance.

Onelia Molina reacciona a ampay de Mario Irivarren

Onelia Molina reacciona a ampay de Mario Irivarren. Foto: captura Instagram

El contraste entre su actividad pública y la reacción al ampay ha generado comentarios entre seguidores, que esperan conocer cuál será su postura frente a la polémica y si se pronunciará en la transmisión de ‘EEG’ en vivo este martes 17 de marzo.

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