Los aciertos, errores y antecedentes de 6 candidatos presidenciales

Desde empresarios hasta congresistas, la oferta electoral que los peruanos deben evaluar es amplia. Por eso, a menos de un mes de las Elecciones 2026 resulta necesario conocer a detalle las propuestas de los candidatos presidenciales. En esta nota de La República presentamos el perfil y principales propuestas de algunos de los postulantes.

César Acuña

César Acuña Peralta, fundador de Alianza para el Progreso (APP), es un empresario del sector educativo que postula por tercera vez a la presidencia. Anteriormente, lo hizo en el 2016 y 2021. La primera vez fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por entregar dinero a electores en plena campaña presidencial, mientras que la segunda ocupó el sexto lugar con el 6% de votos en primera vuelta.

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Pese a esas derrotas, Acuña Peralta no ha sido ajeno a los cargos públicos. Del 2000 al 2001 fue congresista bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Luego, desde el 2007 hasta el 2014 fue alcalde de Trujillo durante dos periodos consecutivos. Después, fue gobernador de La Libertad, cargo al que renunció para tentar la presidencia y al que regresó el 2023 hasta hace unos meses cuando dimitió por la misma razón.

Durante su última gestión de gobernador, el líder de APP no logró disminuir la ola de criminalidad y sicariato que enfrentaba el departamento. Al ser increpado por ello solo se excusó. “Recuerden que quien se encarga de la seguridad es la Policía Nacional, pero algunas personas pretenden responsabilizar al gobernador, lo cual no es así”, dijo.

Una de sus propuestas de campaña es construir el “Tren de la Esperanza”, que conectaría Tumbes con Tacna mediante una asociación público-privada, con el objetivo de integrar el país y generar empleo. También, propone impulsar la distribución del gas de Camisea.

A inicios de marzo, fue cuestionado porque desde el Gore La Libertad realizaron una campaña de publicidad para promocionar la institución justo después de la renuncia de Acuña para postular a la presidencia. Esto generó críticas por presuntamente usar recursos del Estado para publicitar la gestión e imagen del candidato.

Sobre esto, el secretario general de APP, Luis Valdez, afirmó que César Acuña no firmó el contrato relacionado con la campaña publicitaria. "Estos contratos que dieron lugar a esta pauta publicitaria del Gobierno Regional La Libertad no fueron suscritos por Acuña. Él no fue gobernador el día que se suscribió este contrato y la adenda. No hay una responsabilidad, ni de índole político, mucho menos legal ni formal", dijo a la prensa.

La última semana, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, señaló al empresario educativo por supuestamente copar los altos cargos en el Minsa y EsSalud. “Lo han tomado como un botín del señor Acuña”, indicó.

Roberto Sánchez

Su paso por el Hemiciclo se caracteriza por su cercanía y defensa a Pedro Castillo, expresidente investigado por dar un fallido golpe de Estado el 2022.

Líder del partido Juntos por el Perú, Sánchez Palomino, es un político y empresario del sector turístico que postula a la presidencia por primera vez. Anteriormente, ha tenido participación en gobiernos regionales y, actualmente, se desempeña como congresista por el mismo partido con el que postula.

Entre 2021 y 2022 se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Castillo, cargo desde el cual impulsó la reactivación del turismo tras la pandemia y programas para promover destinos nacionales.

Entre sus propuestas de campaña se encuentran impulsar un nuevo modelo de desarrollo con mayor participación del Estado en sectores estratégicos, promover la industrialización de recursos naturales y fortalecer programas sociales orientados a reducir la desigualdad. También ha planteado fortalecer el turismo comunitario y las economías regionales como parte de su estrategia para generar empleo.

Además, propone la imprescriptibilidad del delito de corrupción. “Debe de ser fundamental en un nuevo ordenamiento legal y aquel funcionario público que incurre de manera probada en corrupción de debe tener muerte civil”, manifestó a la prensa.

Para combatir la criminalidad, planea trabajar junto a organizaciones de ronderos, quienes se incorporarán en el ámbito local y regional. Además, pedirá apoyo de los reservistas para tareas de prevención primaria.

Su candidatura es cuestionada por su cercanía con Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Además, por el respaldo a algunas de sus iniciativas, como el impulso de una asamblea constituyente.

Incluso fue investigado dentro del proceso por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, aunque posteriormente la Corte Suprema lo excluyó del juicio al considerar que no había fundamentos suficientes para imputar el delito de rebelión.

Fernando Olivera Vega

Fernando Olivera Vega, conocido como “Popy”, es el líder y fundador del partido Frente de la Esperanza y postula por cuarta vez a la presidencia. Lo intentó en 2001, 2006, 2016 y este 2026. En ninguna de sus tres postulaciones anteriores se encontró dentro de los cinco primeros lugares en la primera vuelta.

Se desempeñó como congresista durante la década de 1990, donde destacó por sus denuncias contra la corrupción del régimen de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Posteriormente, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue designado ministro de Justicia entre 2001 y 2002, cargo desde el cual impulsó reformas en el sistema judicial y políticas anticorrupción.

Entre sus propuestas de campaña para este 2026 destaca el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en el Estado, el endurecimiento de sanciones para funcionarios involucrados en delitos contra la administración pública y reformas institucionales para mejorar la transparencia.

Durante la campaña de las Elecciones generales de Perú de 2016 protagonizó un cruce de palabras con el candidato Alan García durante el debate presidencial. Antes del encuentro, Olivera dijo que el debate sería como “David contra Goliat” y lanzó comentarios irónicos contra el líder aprista.

Walter Chirinos Purizaga

Walter Chirinos Purizaga, líder del Partido Político PRIN (Proyecto Integridad Nacional), es un contador y empresario que postula por primera vez a la presidencia.

A diferencia de otros candidatos con amplia trayectoria en el Estado, Chirinos Purizaga no ha ocupado cargos públicos de alto nivel. En el 2018, fue director general en el Ministerio del Interior del Perú. Fuera de ello, su actividad política se ha desarrollado principalmente dentro de su organización partidaria y en espacios vinculados a propuestas de reforma política y participación ciudadana.

Durante el proceso electoral, la Reniec observó 1.392 firmas. El candidato descartó una supuesta falsificación.

Entre sus propuestas de campaña destaca la promoción de un modelo de desarrollo basado en la industrialización de los recursos naturales, el impulso a la inversión en infraestructura y la generación de empleo a través de proyectos productivos en distintas regiones del país.

Su candidatura ha sido cuestionada por la escasa presencia nacional de su partido y la limitada experiencia en gestión pública del candidato. No obstante, desde su organización sostienen que su propuesta busca representar una alternativa política distinta frente a los partidos tradicionales.

Chirinos Purizaga ha detallado cuáles serían sus planes para enfrentar la inseguridad ciudadana. En una primera fase, explica, se ejecutará una renovación en el Ministerio del Interior e impulsará la PNP de investigación e inteligencia. Luego, en el Ministerio de Justicia se realizaría una reorganización total del INPE y; a través del Ministerio Público como Poder Judicial, “la reorganización para que en la parte criminal los jueces y fiscales puedan tanto acusar como sentenciar”.

El candidato indicó que el condenado por el delito de homicidio calificado Vladimiro Montesinos formó parte de la elaboración de su plan de gobierno porque lo considera un “especialista en inteligencia”. Para justificar ello dijo que “no importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones” y priorizó su experiencia profesional por encima de sus actos criminales.

José Williams Zapata

Se suma a la lista de candidatos que se presentan por primera vez a la presidencia. Su carrera pública se desarrolló principalmente en las Fuerzas Armadas. Fue oficial del Ejército del Perú y alcanzó el grado de general. Durante su trayectoria militar participó en operaciones contra el terrorismo en la década de 1990. Tras su retiro del ámbito castrense, ingresó a la política y fue elegido congresista de la República para el periodo 2021-2026 en el Congreso.

Dentro del Parlamento también ocupó la presidencia del Congreso entre 2022 y 2023.

Representa al partido Avanza País y contempla, en su plan de gobierno, reducir el aparato estatal fusionando los ministerios de Mujer y MIDIS, y Mincetur con Produce para “eliminar duplicidades".

En el ámbito de seguridad, registra la incorporación de 60,000 efectivos policiales adicionales y la construcción de 30 nuevos centros penitenciarios para delitos menores. La estrategia incluye inversión en inteligencia, destacando la implementación de equipamiento de "nueva generación" y el sistema informático "Tela de Araña", que utiliza Inteligencia Artificial para el seguimiento de comunicaciones y rastro del dinero de organizaciones delictivas. También se planea integrar cámaras con IA para trazar el desplazamiento de sicarios y fortalecer las capacidades científicas de la PNP.

Para el sector de justicia, propone una Reforma Integral del Sistema de Justicia que incluye reestructurar presupuestos y modificar la elección y evaluación de los miembros del Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se implementará el Concurso Nacional Judicial, un sistema transparente de pruebas escritas y orales con jurados independientes para jueces y fiscales.

Además, pretende dar mayor poder al Congreso planteando que los directorios de organismos reguladores sean elegidos por ellos con la justificación de “evitar el copamiento político”.

Se aplicará la "Muerte Civil" inmediata (prohibición perpetua de empleo público) para condenados por corrupción y la renuncia inmediata de ministros cuyas obras presentan sobreprecios injustificados.

Un militar sentenciado por la masacre de Accomarca (14 de agosto 1985) señaló que Willians participó en la ejecución del plan, sin embargo, el Poder Judicial no encontró pruebas suficientes para acusarlo.