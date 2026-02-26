Es falso que Maricarmen Alva criticó al nuevo presidente José Balcázar tras su elección: video es de 2022 y palabras se dirigen a Pedro Castillo

LO FALSO:

Maricarmen Alva criticó a José Balcázar tras su elección como presidente interino del Perú.

LO VERDADERO:

El video no es reciente, sino que corresponde al 7 de diciembre de 2022, en el marco del intento de cierre del Congreso y la vacancia de Pedro Castillo. Además, las palabras estaban dirigidas a dicho expresidente.

El video original fue recortado y difundido fuera de contexto para darle un significado distinto.

El 18 de febrero de 2026, el Congreso eligió como presidente interino del Perú a José María Balcázar, quien se impuso a la congresista Maricarmen Alva por 64 votos frente a 46. La designación se produjo tras la destitución de José Jerí Oré, lo que dio paso a un nuevo proceso de sucesión en el Parlamento. En ese contexto, comenzó a divulgarse un video donde se observa a la parlamentaria supuestamente criticando a José Balcázar con las siguientes palabras: "No creo que tenga respaldo ni de la población ni de las fuerzas armadas ni de nadie. ¿Que la democracia, que ha demorado tantos años, va a venir él a pisotearla?".

El video viene acompañado del siguiente mensaje: "Al estilo de Keiko, mala perdedora, Maricarmen Alva sale a llorar y criticar la elección del nuevo presidente del Perú José María Balcázar, dice que no tendrá respaldo del pueblo, ni de las fuerzas armadas." Sin embargo, el clip no es actual: corresponde a 2022 y las palabras de Alva están dirigidas al entonces presidente Pedro Castillo tras el intento de autogolpe de Estado.

La publicación alcanzó más de 148 mil visualizaciones, 2.100 reacciones, 1.700 comentarios y 200 compartidos.

Publicación falsa | Fuente: Facebook.

Video original es de diciembre de 2022 y fue recortado

El 18 de febrero de 2026, el Congreso eligió a José Balcázar como presidente de la Mesa Directiva, con lo que asumió la Presidencia interina del Perú por sucesión constitucional. Fue proclamado ganador esa misma noche y, acto seguido, juró en el cargo.

La sesión se transmitió en vivo por diversos medios de comunicación y por el canal de YouTube del Congreso de la República. En la transmisión quedó registrado el momento en que el congresista Fernando Rospigliosi lo proclamó ganador de la votación. Tras el anuncio, distintos legisladores se acercaron a felicitarlo. Entre ellos estuvo la congresista Maricarmen Alva, quien le dio un abrazo luego de su victoria.

Tras realizar una búsqueda inversa y apoyarse en las declaraciones de Alva en el video que motivó esta verificación como palabras de busqueda clave, se detectó un clip publicado el 7 de diciembre de 2022 por el canal de YouTube de El Búho.pe, en el que se observan las mismas imágenes. En la descripción del video se señala lo siguiente: "La congresista Maricarmen Alva no contuvo sus declaraciones tras el cierre temporal del Congreso".

Al analizar las imagenes, se logra ver el microfono del medio de comunicación PBO, tras realizar una revisión de los videos publicados por el medio el 7 de diciembre de 2022, se logro detectar una transmisión en vivo de dicha fecha, dónde se puede observar el hecho desde otro angulo muy similar. El tiempo donde se aprecian las declaracions de la congresista es de las 6 horas con 53 minutos y 37 segundos hasta el tiempo de 6 horas con 54 minutos, denotandose que las declaraciones fueron recortadas para sacarse de contexto:

Las imagenes forman parte de la cobertura de PBO sobre el intento de cierre del Congreso y la vacancia de Pedro Castillo. En el reemplazo del exmandatario asumio la vicepresidenta Dina Boluarte en esa epoca.

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales en el que se atribuye a Maricarmen Alva una supuesta crítica contra José Balcázar tras su elección como presidente interino del Perú es falso. Tras realizar una búsqueda inversa y revisar transmisiones oficiales y registros periodísticos, el Verificador de La República comprobó que las imágenes corresponden al 7 de diciembre de 2022, durante el intento de cierre del Congreso y la vacancia de Pedro Castillo. Las declaraciones de la congresista estuvieron dirigidas al entonces mandatario y no al actual. El material fue recortado y difundido fuera de contexto para darle un significado distinto.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.