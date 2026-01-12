Youna, expareja de Samahara Lobatón, sufre lesión en riñón tras intervención por cáncer en EE. UU.: “Un dolor que no se imaginan”
El influencer peruano Youna reapareció tras varios días hospitalizado en Estados Unidos luego de someterse al tratamiento por leucemia.
El barbero y padre de la primera hija de Samahara Lobatón, Youna, sorprendió a sus seguidores al mostrar su estado de salud tras una intervención en Estados Unidos. La complicación ocurrió mientras continuaba con su tratamiento por leucemia, situación que había mantenido en reserva durante semanas.
En una transmisión en vivo por TikTok, Youna explicó que sufrió fuertes dolores y permaneció internado varios días. “El día de ayer me dijeron que me lesionaron el riñón en la intervención, me imagino yo que fue una negligencia médica, voy a tratar de llegar más a fondo durante todo este proceso”, afirmó.
Lesión en riñón retrasa recuperación de Youna
La intervención, que debía contribuir a su recuperación, generó una complicación que prolongó su estancia en el hospital y retrasó su proceso de quimioterapia. El influencer indicó que la situación fue inesperada y dolorosa, afectando su ánimo mientras seguía luchando contra el cáncer.
“Obviamente estoy con mi tema del cáncer, con la quimioterapia y todo, pero estaba mejorando bastante... y de la nada por una mala intervención estar 7 casi 8 días internado con un dolor que no se imaginan... me voy a mi casa con medicamentos, antibióticos”, añadió Youna, compartiendo la realidad de su recuperación con sus seguidores.
Youna corta su cabello y envía mensaje de fortaleza
Semanas atrás, Youna decidió cortar su cabello, símbolo de su proceso de renacer y fortaleza tras enfrentar la enfermedad. La decisión, que emocionó a sus seguidores, refleja su actitud positiva y su determinación de comenzar un nuevo capítulo.
“Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que ahora para empezar de nuevo. Me tocó cortarlo y para mí esto es un símbolo de volver a nacer”, señaló en la publicación, agregando que este inicio de año lo enfrenta “con el pie derecho y más fuerte que nunca”.