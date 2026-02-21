La periodista Marisel Linares fue citada para declarar el 21 de febrero en la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de La Victoria, por el vehículo registrado a su nombre que estuvo involucrado en el atropello que causó la muerte de la campeona nacional de buceo libre Lizeth Marzano. Según reportó Latina Noticias, la conductora de Willax acudirá para brindar su manifestación dentro de las diligencias del caso.

En un comunicado previo, la periodista aseguró: “Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”.

Citan a Marisel Linares para declarar en la División de Tránsito por vehículo a su nombre

De acuerdo con la información difundida, el automóvil permanece en la sede policial con abolladuras en la parte frontal del capó y se espera un peritaje programado para la mañana del 21 de febrero. Ese mismo día también fue citada la periodista Marisel Linares para declarar en horas de la mañana, mientras que Adrián Villar Chirinos, de 21 años e identificado por las autoridades como quien conducía el vehículo implicado en el atropello, deberá presentarse a rendir su manifestación por la tarde.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 11 de la noche del martes 17 de febrero en la zona de El Golf, en el distrito limeño de San Isidro, cuando la deportista fue atropellada por el vehículo. El abogado del joven acudió posteriormente a la sede de la fiscalía para conocer detalles de la investigación y rendir su manifestación.

Registros públicos señalan que Marisel Linares figura como propietaria del automóvil involucrado. NSin embargo, la periodista sostiene que el vehículo ya no estaba bajo su control desde meses atrás. El caso continúa en etapa de diligencias mientras se recaban pruebas y testimonios para esclarecer responsabilidades.

Periodista Marisel Linares se pronunció sobre la muerte de Lizeth Marzano

Tras conocerse la tragedia, la comunicadora publicó un pronunciamiento en sus redes sociales lamentando profundamente lo ocurrido. “Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera”, expresó.

En el mismo mensaje reiteró que no conducía el auto y que este se encontraba en manos de otra persona desde septiembre del año pasado. Además, envió condolencias a los familiares de la deportista: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”.