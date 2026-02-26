HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Política

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

El MEF aprobó una partida de S/588 millones para la ONPE, mientras que al JNE se le asignaron apenas S/114 millones. Esta última cifra dista drásticamente de los S/403 millones solicitados por la institución de Roberto Burneo,

Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó la transferencia monetaria.
Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó la transferencia monetaria. | Foto: Presidencia

El Gobierno de Balcázar dio a conocer que el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibirían el monto total de S/702 millones para los comicios generales de 2026. A través del Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la primera transferencia a los organismos del sistema electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

El Ejecutivo ya había revelado las asignaciones repartidas tras una reunión en Palacio de Gobierno: S/588 millones para la ONPE y S/ 114 millones para el JNE. No obstante, los fondos quedaron muy por debajo del requerimiento de Roberto Burneo, titular del JNE, quien había solicitado S/1,736, un monto significativamente mayor para la logística electoral.

TE RECOMENDAMOS

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El presidente de la autoridad máxima electoral remitió una misiva al mandatario Balcázar —previa a la publicación del Decreto Supremo— precisando que solo su institución requiere más de S/403 millones. No obstante, el MEF notificó que solo se asignarán S/214 millones, una cifra que representaba apenas el 53% de lo solicitado. Tras la publicación del monto oficial, se confirmó que la partida es significativamente menor a las proyecciones discutidas inicialmente entre ambas instituciones.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, sostuvo que la reciente asignación es resultado de una planificación responsable del gasto y ratifica el compromiso de la gestión del presidente José María Balcázar con la estabilidad democrática. “Esta transferencia garantiza que los procesos electorales de este año se desarrollen con orden, eficiencia y transparencia, lo cual es una prioridad absoluta para el Ejecutivo”, puntualizó.

PUEDES VER: MEF autoriza transferencia de S/214 millones al JNE, pero este monto es solo la mitad de lo solicitado

lr.pe

JNE solicitó S/1,736 millones adicionales para el proceso electoral 2026

Si bien el despacho presidencial presentó la cifra de S/702 millones como un respaldo para asegurar la organización oportuna de los comicios, la suma se mantiene distante de las proyecciones iniciales del sistema electoral. Días antes, la gerenta general del JNE, Gina Salazar, informó que el monto que pedía el organismo al Estado como presupuesto adicional era de S/1,736.

De acuerdo a lo mencionado por la representante del JNE en una entrevista en Exitosa, el programa de elecciones enfrentaba retrasos: no se había firmado contratos logísticos y faltaba contratar a 45 mil fiscalizadores. Por esta razón, Salazar indicó que habían solicitado el importe que se distribuiría entre las tres entidades que llevan a cabo el sistema electoral: la ONPE recibiría S/ 1200 millones, el JNE solicitaba S/ 403 millones y el RENIEC requería unos S/ 50 millones.

"Estas elecciones son realmente complejas, porque vamos a elegir a 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores... Esa cantidad de personas demanda una mayor fiscalización", indicó Salazar.

Notas relacionadas
MEF autoriza transferencia de S/214 millones al JNE, pero este monto es solo la mitad de lo solicitado

MEF autoriza transferencia de S/214 millones al JNE, pero este monto es solo la mitad de lo solicitado

LEER MÁS
Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

LEER MÁS
Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

Tres candidatos que lideran encuestas estarán en la primera fecha del debate

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

LEER MÁS
Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

LEER MÁS
César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

Es falso que Maricarmen Alva criticó al nuevo presidente José Balcázar tras su elección: video es de 2022 y palabras se dirigen a Pedro Castillo

EsSalud anuncia reprogramación de citas y cirugías en Hospital Almenara por incendio en almacén cercano

Política

Ayacucho: 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros en el Gobierno de Balcázar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

Ayacucho: 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025