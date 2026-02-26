El Gobierno de Balcázar dio a conocer que el Jurado Nacional de Elecciones(JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibirían el monto total de S/702 millones para los comicios generales de 2026. A través del Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la primera transferencia a los organismos del sistema electoral.

El Ejecutivo ya había revelado las asignaciones repartidas tras una reunión en Palacio de Gobierno: S/588 millones para la ONPE y S/ 114 millones para el JNE. No obstante, los fondos quedaron muy por debajo del requerimiento de Roberto Burneo, titular del JNE, quien había solicitado S/1,736, un monto significativamente mayor para la logística electoral.

El presidente de la autoridad máxima electoral remitió una misiva al mandatario Balcázar —previa a la publicación del Decreto Supremo— precisando que solo su institución requiere más de S/403 millones. No obstante, el MEF notificó que solo se asignarán S/214 millones, una cifra que representaba apenas el 53% de lo solicitado. Tras la publicación del monto oficial, se confirmó que la partida es significativamente menor a las proyecciones discutidas inicialmente entre ambas instituciones.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, sostuvo que la reciente asignación es resultado de una planificación responsable del gasto y ratifica el compromiso de la gestión del presidente José María Balcázar con la estabilidad democrática. “Esta transferencia garantiza que los procesos electorales de este año se desarrollen con orden, eficiencia y transparencia, lo cual es una prioridad absoluta para el Ejecutivo”, puntualizó.

JNE solicitó S/1,736 millones adicionales para el proceso electoral 2026

Si bien el despacho presidencial presentó la cifra de S/702 millones como un respaldo para asegurar la organización oportuna de los comicios, la suma se mantiene distante de las proyecciones iniciales del sistema electoral. Días antes, la gerenta general del JNE, Gina Salazar, informó que el monto que pedía el organismo al Estado como presupuesto adicional era de S/1,736.

De acuerdo a lo mencionado por la representante del JNE en una entrevista en Exitosa, el programa de elecciones enfrentaba retrasos: no se había firmado contratos logísticos y faltaba contratar a 45 mil fiscalizadores. Por esta razón, Salazar indicó que habían solicitado el importe que se distribuiría entre las tres entidades que llevan a cabo el sistema electoral: la ONPE recibiría S/ 1200 millones, el JNE solicitaba S/ 403 millones y el RENIEC requería unos S/ 50 millones.

"Estas elecciones son realmente complejas, porque vamos a elegir a 36 planchas presidenciales, 38 partidos, senadores... Esa cantidad de personas demanda una mayor fiscalización", indicó Salazar.