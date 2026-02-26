HOYSuscripcion LR Focus

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Gobierno ofrece una recompensa de 50 mil soles por cada uno de los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta, Segundo Atachi Félix y Josimar Atachi Félix, condenados a 28 años y 3 meses de prisión por homicidio calificado.

El Programa Recompensas del Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, anunció la entrega de hasta 200 mil soles en recompensas para quienes suministren información que facilite la captura de cuatro sentenciados por el asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima.

Los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Segundo Euclides Atachi Félix y Josimar Atachi Félix -condenados a 28 años y 3 meses de prisión por homicidio calificado- finalmente aparecen entre los más buscados del país.

Las viudas y familias de las víctimas han esperado más de 11 años. Ahora, con su inclusión en los más buscados se activa la búsqueda nacional con recompensa de 50 mil soles por cada uno, según establecieron las autoridades.

Como se recuerda, el crimen ocurrió en septiembre de 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali). Los líderes fueron torturados y asesinados por denunciar la tala ilegal en su territorio.

PUEDES VER: Huir para vivir: Hay casi 60 defensores ambientales que están amenazados

En agosto de 2025, el Poder Judicial ratificó la histórica condena contra estos cuatro madereros, quienes permanecen prófugos.

Hace unas semanas el Jefe de la Sección Recompensas de la PNP, comandante Juan Carlos Díaz Ponce y la suboficial de primera PNP Kely Candia Cruz, recomendaron al Ministerio del Interior que los cuatro sentenciados por el Caso Saweto fueran incorporados en la “Lista de los Más Buscados” del Programa de Recompensas del mencionado Ministerio.

La recomendación precisaba que debían incorporarse a los sentenciados, hallados responsables del delito de homicidio calificado.

Expresaron que el delito en que habían incurrido -contra el cuerpo, la vida y la salud (homicidio calificado) se encuentra tipificado como delito de ‘alta lesividad’.

Debido a eso y a que se encuentran prófugos desde el día de la lectura de sentencia, en agosto de 2025, están como no habidos y, por lo tanto, no están cumpliendo sus condenas.

La Sala penal, en su oportunidad, ratificó la sentencia que condena a los hermanos Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix, como coautores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, con las circunstancias agravantes de alevosía en agravio de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisma Meléndez, Jore Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes de la comunidad ashéninka Alto Tamaya-Saweto.

PUEDES VER: Nada detiene el avance de mafias: van 38 defensores ambientales asesinados

En tanto que Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, fueron sentenciados como autores mediatos del crimen.

A pesar de la sentencia, diversos líderes indígenas y las viudas de Saweto han denunciado que, hasta la actualidad no se captura a ninguno de los condenados, lo que genera un contexto de impunidad y de temor.

“No encontramos hasta ahora justicia y eso preocupa”, dice Ergilia Rengifo, viuda de Jorge Ríos, quien recibió el premio de derechos humanos Mamá Angélica hace algunas semanas.

Este caso ha marcado un precedente en la búsqueda de justicia en el Perú, considerado uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales.

