Espectáculos

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia del hijastro de Marisel Linares, tras caso Lizeth Marzano

Agencia Collabs anunció que la influencer Francesca Montenegro no pertenece más a sus filas, luego de revelarse imágenes en las que se le ve reunirse con su novio Adrián Villar horas después de atropellar a Lizeth Marzano. 

Francesca Montenegro eliminó sus fotos que tenía con Adrián Villar en redes sociales. Foto: Composición LR/YouTube/Difusión
Francesca Montenegro eliminó sus fotos que tenía con Adrián Villar en redes sociales. Foto: Composición LR/YouTube/Difusión

Francesca Montenegro, novia tiktoker de Adrián Villar, quien atropelló y causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, fue despedida de la agencia de influencers Collabs, a la que pertenecía, luego de que se revelaran imágenes en las que se la observa reunida con el hijastro de Marisel Linares horas después de cometido el delito.

“Ante los hechos de público conocimiento relacionados con la influencer Francesca Montenegro, Collabs informa lo siguiente: Francesca Montenegro no mantiene vínculo laboral vigente con nuestra agencia. Tras tomar conocimiento de los acontecimientos, se procedió a finalizar cualquier relación profesional de manera inmediata”, compartió en un inicio la agencia en su cuenta oficial de Instagram.

Collabs anuncia la salida de Francesca Montenegro tras muerte de Lizeth Marzano. Foto: Instagram.

Collabs anuncia la salida de Francesca Montenegro tras muerte de Lizeth Marzano. Foto: Instagram.

Agencia separa a influencer Francesca Montenegro tras muerte de Lizeth Marzano

En otra parte de su anuncio, la agencia Collabs instó a las autoridades a actuar conforme a ley tras la muerte por atropello de Lizeth Marzano, además de expresar su solidaridad con la familia de la joven deportista.

“Collabs es una agencia que promueve la ética, la responsabilidad y el respeto como principios fundamentales. Nuestra organización no tolera ni respalda conductas que comprometan nuestros valores institucionales. Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Lizeth Marzano en este difícil momento. Instamos a las autoridades competentes a actuar con diligencia y conforme a ley”, finalizaron.

Sin embargo, usuarios reaccionaron de manera dividida en la publicación realizada por la agencia en la que anuncian la salida de Francesca Montenegro. “Super tarde su comunicado. Después de que salen las imágenes, todos quieren limpiarse. Buena acción, pero tarde”, “Ya que la justicia no hace nada, al menos que la sociedad castigue a los responsables”, fueron algunos de los comentarios con mayor cantidad de likes.

Francesca Montenegro habló por primera vez ante los medios de comunicación tras la muerte de Lizeth Marzano, quien fue atropellada por Adrián Villar, novio de la influencer. En un primer momento, ella expresó su solidaridad con la familia de la deportista y afirmó que le pidió al hijastro de Marisel Linares que se entregue a la justicia.

Sin embargo, evitó responder cuando la prensa le consultó si había consumido alcohol dentro del auto antes del delito con su pareja. Además, descartó haber estado como copiloto al momento en que la joven deportista perdió la vida.

