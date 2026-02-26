EsSalud anuncia reprogramación de citas y cirugías en Hospital Almenara por incendio en almacén cercano

Incendio al frente de hospital de EsSalud generó que se reprogramen las atenciones. | Foto: composición LR

Incendio al frente de hospital de EsSalud generó que se reprogramen las atenciones. | Foto: composición LR

Un incendio de gran magnitud registrado la mañana de este jueves 26 de febrero obligó a activar protocolos de emergencia en uno de los principales hospitales de EsSalud en Lima. El siniestro se produjo en un almacén cercano al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, lo que generó preocupación entre pacientes, familiares y personal de salud debido a la densa humareda que alcanzó varias áreas del establecimiento.

El fuego se desató en un inmueble ubicado en el jirón Abtao, en el distrito de La Victoria, frente al nosocomio. La emergencia fue atendida por 22 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y fue clasificada como incendio de código 3, debido a su intensidad y al riesgo que representó para la zona hospitalaria.

El fuego se desató en un inmueble ubicado en el jirón Abtao, en La Victoria, frente al nosocomio. Foto: Canal N

Reprogramación de citas y cirugías en Hospital Almenara tras incendio

Como consecuencia del evento, EsSalud dispuso la reprogramación de las citas médicas y cirugías previstas para la tarde de este 26 de febrero en el mencionado establecimiento de salud. Así lo informó la gerente de la Red Almenara, Cristian Miranda, quien precisó que las nuevas fechas comenzarán a asignarse desde este 27 de febrero.

La funcionaria pidió calma a los asegurados y recomendó mantenerse atentos a la información oficial, ya que la reprogramación se realizará en horarios de menor demanda y con menor carga asistencial. Aunque no se detalló el número total de citas afectadas, indicó que cada consultorio suele atender en promedio 32 pacientes por turno.

Respecto a las cirugías suspendidas de forma temporal, Miranda señaló que estas se retomarán durante la denominada maratón quirúrgica, que se desarrolla en horario nocturno y los fines de semana, con el fin de no perjudicar la atención de los pacientes.

Evacuación preventiva y medidas de seguridad por humo tóxico

La gerenta del Seguro Social también informó que los pacientes hospitalizados fueron trasladados a zonas más seguras dentro del nosocomio, debido a la presencia de humo tóxico. En un comunicado previo, la institución indicó que se aplicaron todas las medidas necesarias para proteger tanto a los pacientes como al personal asistencial y administrativo.

Asimismo, las ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) permanecen en alerta ante una posible evacuación hacia otros centros de salud, en caso la situación lo requiera, así como para el traslado de personas que pudieran resultar afectadas.

Sobre el impacto del humo, Miranda explicó que el ala del hospital que da al jirón Abtao fue la más comprometida. Indicó que se contaba con 126 camas disponibles para una eventual movilización de pacientes; sin embargo, la rápida intervención de los bomberos, que instalaron un ventilador de gran tamaño, permitió redirigir el humo y mejorar la calidad del aire, evitando una evacuación mayor.