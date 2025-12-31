HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 31 de diciembre | LR+ Noticias

Youna, expareja de Samahara Lobatón, conmueve al mostrar que se cortó el cabello tras iniciar quimioterapia: "Símbolo de volver a nacer"

La expareja de Samahara Lobatón calificó su corte de cabello como un símbolo de fortaleza tras iniciar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer.

Expareja de Samahara Lobatón compartió emotivo mensaje tras diagnostico de cáncer. Foto: composición LR/difusión
Expareja de Samahara Lobatón compartió emotivo mensaje tras diagnostico de cáncer. Foto: composición LR/difusión

Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, inició su tratamiento de quimioterapia como parte de la lucha contra el cáncer y decidió compartir con sus seguidores su corte de cabello con un emotivo mensaje en el que explica que este cambio representa un nuevo comienzo.

“Tuve mi cabello largo durante muchos años y qué mejor momento que el de ahora para empezar de nuevo… para mí esto es un símbolo de volver a nacer”, expresó Youna tras combatir que fue diagnosticado con leucemia.

lr.pe

Youna muestra su corte de cabello tras iniciar tratamiento de quimioterapia

El padre de la primera hija de Samahara Lobatón reconoció públicamente el apego que tenía a su cabello largo, el cual mantuvo durante años. Sin embargo, señaló que este paso era necesario en medio de su proceso médico y personal. “Los que me conocen saben cuánto amo mi cabello y lo que me gusta llevarlo largo, pero ahora tocó”, escribió, asegurando que inicia esta etapa “más fuerte que nunca”.

Días antes, Youna ya había revelado a sus seguidores la enfermedad que enfrenta. “Tenemos que luchar día a día para poder superar esta gran prueba y lo más importante con el ánimo a full”, manifestó. Además, dejó claro que su principal motivación es su hija: “Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo”.

lr.pe

Youna revela cómo se enteró de su diagnóstico de leucemia

El joven barbero reveló que su diagnóstico de leucemia llegó de manera inesperada mientras se encontraba trabajando, luego de sufrir un episodio que lo obligó a acudir de urgencia a una clínica. Fue allí donde el médico le comunicó el resultado de forma directa el 21 de noviembre de 2025, una noticia que marcó un antes y un después en su vida. “Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija”, confesó el influencer.

Youna detalló que permaneció internado alrededor de siete días, atravesando momentos de angustia e incertidumbre hasta recibir el diagnóstico definitivo. “Me quedé internado como siete días (…) en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné”, señaló.

