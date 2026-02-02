HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina anuncia fecha de estreno de su programa en ATV tras recuperarse de su cirugía facial

La conductora de 'Magaly TV, la firme' compartió la fecha de su retorno en la televisión, luego de varias semanas de recuperación por su operación estética en Argentina.

Magaly Medina regresa a la TV tras someterse a cirugía facial. Foto: composición LR/Instagram
Magaly Medina regresa a la TV tras someterse a cirugía facial. Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina confirmó su esperado regreso a la televisión luego de someterse a una cirugía facial. A través de sus redes sociales, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ compartió un video en el que se reveló que volverá a la pantalla chica este lunes 9 de febrero por ATV, marcando el inicio de una nueva temporada de su espacio de espectáculos.

“A tres semanas de la operación les muestro cómo voy evolucionando”, compartió la presentadora optimista por su recuperación. Además, la presentadora reveló que también regresará su pódcast en su canal de YouTube.

PUEDES VER: Gisela Valcárcel no descarta colaborar con Magaly Medina, pero marca diferencia: 'Yo animó programas de televisión, ella es periodista'

lr.pe

¿Cuándo regresa Magaly Medina a la televisión con su programa en ATV?

La popular 'Urraca' regresará a la conducción de ‘Magaly TV, la firme’ este lunes 9 de febrero a las 9:45 p. m. por ATV. La conductora de espectáculos utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores, quienes habían mostrado constante interés por conocer cuándo retomaría sus actividades en televisión.

El programa volverá con una nueva temporada que, según compartió la conductora, traerá contenido del medio del espectáculo. En el video difundido, se le observa recibiendo documentos compilados en un USB, lo que sugiere que ya se encuentra revisando material para las próximas ediciones de su programa y un posible ampay.

PUEDES VER: Magaly Medina se muestra feliz con resultados de su cirugía 'deep plane': 'Ya no tengo esos moreteados'

lr.pe

Magaly revela su recuperación tras someterse a una cirugía facial

Magaly brindó detalles sobre su recuperación, en sus redes sociales, tras la intervención quirúrgica a la que se sometió en Argentina. “Bueno, estoy de vacaciones, cierto, pero no estoy de para… ahora quiero contarles cómo van mis avances”, comentó, explicando que se encuentra siguiendo un tratamiento de drenaje linfático.

También señaló que los resultados definitivos de la operación se apreciarán con el paso de los meses. “Los reales resultados se van a ver unos seis meses”, indicó, mostrando tranquilidad respecto a su evolución. En el video también se le ve luciendo su característica pañoleta y manifestando sentirse cómoda en esta etapa de recuperación.

